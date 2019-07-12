Zonguldak’ta deniz yağmurun ardından çamur rengine boyandı

Zonguldak’ta Liman Caddesinde derelerin getirdiği çöp limana dolarken sahil sarıya boyandı.

Zonguldak kent merkezinde 2 gündür aralıklarla etkili olan yağmurun getirdiği çöp yığınları limana ulaştı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle teknelerini limana bağlayan balıkçı esnafı dereye çöp atan vatandaşlara tepki gösterdi. Yağmurla birlikte sahil sarıya boyandı. Çamurla birlikte deniz suyunun rengi değişti. Yağmurun ardından sahil kısmında gezen bir vatandaş; "Her şey buraya aktığı için bütün rögarlardan buraya akıyor. Sap sarı oluyor çamur rengini alıyor. Yağmur suyu yani bütün çamur buraya akıyor. Tıkanıyor her yer yağmur suları taşıyor denize buraya doğru akıyor. Dereden geliyor. Asma tarafından doğru hep buraya akıyor. Bunu önlemenin imkanı yok. Anca poyraz akacak ki temizlesin deniz" diye konuştu.