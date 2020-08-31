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Aktüel Zonguldak'ta çıkan orman yangını söndürüldü
Aktüel

Zonguldak'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Yangında yaklaşık 30 hektar ormanlık alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-31 13:33:34 -
Zonguldak'ta çıkan orman yangını söndürüldü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçabey ile Tohumlar köyleri arasındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, gün boyunca 40 arazöz, 3 dozer ve 100 kişilik ekibin yanı sıra Karabük'ten de gönderilen ekipler müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına helikopter ile araçlarıyla bölgeye giden köylüler de destek verdi.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürülen yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında yaklaşık 30 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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