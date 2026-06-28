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Otomobili olanlara müjde: 2027’de tamamen değişiyor

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Otomobili olanlara müjde: 2027’de tamamen değişiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene hizmetlerini 2027 yılı itibarıyla tamamen dijital ve teknoloji odaklı yeni bir modele taşımaya hazırlanıyor. İhaleyi kazanan TURKA, yapay zeka destekli görüntü işleme sistemleri ve lazer tarayıcılar gibi yüksek teknolojili ekipmanlarla bekleme sürelerini minimize etmeyi hedefliyor. Toplam 850 hatlık kapasiteye çıkacak olan yeni sistemle birlikte, muayene süreci vatandaşlar için çok daha konforlu ve erişilebilir hale gelecek.

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Foto - Otomobili olanlara müjde: 2027’de tamamen değişiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TURKA yetkililerinin katıldığı toplantıda, Türkiye'nin 34 milyonu aşan araç parkına hizmet verecek yeni araç muayene sisteminin hazırlıkları ele alındı. Hizmet devrinin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi, istasyon planlamaları, teknolojik altyapı ve yeni nesil kullanıcı deneyimine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

#2
Foto - Otomobili olanlara müjde: 2027’de tamamen değişiyor

Rekor bedelle sonuçlanan araç muayene ihalesini kazanan TURKA, Ağustos 2027'den itibaren araç muayene hizmetlerini devralacak. Türkiye’de tekrarlarla birlikte yıllık araç muayene sayısı 16 milyona ulaşıyor. Bu ölçek nedeniyle şirketin geliştirmeye başladığı yeni sistem yalnızca istasyon sayısını artırmayı değil, araç muayene hizmetlerini teknoloji odaklı yeni bir modele dönüştürmeyi hedefliyor.

#3
Foto - Otomobili olanlara müjde: 2027’de tamamen değişiyor

Şirket 249 sabit istasyonda 772 muayene hattı ve şartnamede 75 adet olmasına rağmen 100 mobil istasyonla hizmete başlayarak minimum 850 hatlık kapasiteye ulaşmayı planlıyor. Yeni modelde bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor. Bulut tabanlı altyapılar, veri analitiği, yapay zekâ destekli iş akışları ve dijital kullanıcı arayüzleriyle randevu ve bilgilendirme süreçlerinin tamamen dijital hale getirilmesi planlanırken, daha konforlu bekleme alanları, erişilebilir istasyonlar ve kullanıcı deneyimini geliştirecek uygulamalar da yeni sistemin temel unsurları arasında yer alıyor.

#4
Foto - Otomobili olanlara müjde: 2027’de tamamen değişiyor

Şirket, yapay zekâ destekli görüntü işleme sistemleri, çok noktalı kamera altyapıları ve lazer tarayıcıların kullanılacağı örnek bir istasyonu temmuz ayı içinde İstanbul’da devreye almayı planlıyor. Aynı zamanda AR-GE merkezi olarak da faaliyet göstermesi planlanan bu merkezde yeni nesil muayene teknolojileri test edilecek.

#5
Foto - Otomobili olanlara müjde: 2027’de tamamen değişiyor

Gerçekleştirilen toplantıda ayrıca çevresel sürdürülebilirlik, sıfır atık uygulamaları, TURKA Akademi kapsamında eğitim programları ve motosikletlere özel istasyonlar gibi başlıkların da değerlendirildiği öğrenildi.

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