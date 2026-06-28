Otomobili olanlara müjde: 2027’de tamamen değişiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene hizmetlerini 2027 yılı itibarıyla tamamen dijital ve teknoloji odaklı yeni bir modele taşımaya hazırlanıyor. İhaleyi kazanan TURKA, yapay zeka destekli görüntü işleme sistemleri ve lazer tarayıcılar gibi yüksek teknolojili ekipmanlarla bekleme sürelerini minimize etmeyi hedefliyor. Toplam 850 hatlık kapasiteye çıkacak olan yeni sistemle birlikte, muayene süreci vatandaşlar için çok daha konforlu ve erişilebilir hale gelecek.