Gram altın kaç TL?

Altının ons fiyatı 4 bin 81 dolar Altının onsu, uluslararası piyasalarda haftanın kapanışı itibarıyla 4 bin 81 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 milyon 88 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,14, bileşik getirisi yüzde 40,60 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46.4157, satışta 46.6017 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46.3977, satışta 46.5837 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1402, sterlin/dolar paritesi 1,3207 ve dolar/yen paritesi 161,7 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,9 azalışla 72,1 dolardan işlem görüyor.