Gram altın kaç TL?

Ekonomi gündeminin en önemli maddelerinden biri olan altın fiyatları, haftanın son gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından mercek altına alınıyor. Düğün sezonunun açılması, güvenli liman arayışları ve küresel piyasalardaki ons altın hareketliliği iç piyasadaki fiyatları doğrudan etkilemeye devam ediyor. Pazar gününde kuyumcuların ve serbest piyasanın nabzını tutmak isteyenler, arama motoru Google üzerinde "28 Haziran gram altın ne kadar?", "Bugün çeyrek altın kaç TL oldu?" ve "Kapalıçarşı canlı altın fiyatları anlık durum" sorgularını en üst sıraya taşıdı. Piyasalarda işlem yapılmayan pazar gününde dahi serbest piyasadaki anlık fiyat makasları ve Kapalıçarşı bazlı fiyat listeleri, yeni haftaya hazırlık yapan yatırımcılar için büyük önem arz ediyor. Peki, haftanın son gününde altın piyasasında ibre hangi yönü gösteriyor? İşte, saat saat güncellenen 28 Haziran 2026 Pazar günü güncel gram altın, çeyrek altın ve tüm altın türlerine dair canlı alış-satış rakamları...