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Gram altın kaç TL?

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gram altın kaç TL?

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasadaki hareketlilikle şekillenen gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları merak konusu oldu. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? Cuma günü piyasa kaç TL'den kapandı?

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Ekonomi gündeminin en önemli maddelerinden biri olan altın fiyatları, haftanın son gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından mercek altına alınıyor. Düğün sezonunun açılması, güvenli liman arayışları ve küresel piyasalardaki ons altın hareketliliği iç piyasadaki fiyatları doğrudan etkilemeye devam ediyor. Pazar gününde kuyumcuların ve serbest piyasanın nabzını tutmak isteyenler, arama motoru Google üzerinde "28 Haziran gram altın ne kadar?", "Bugün çeyrek altın kaç TL oldu?" ve "Kapalıçarşı canlı altın fiyatları anlık durum" sorgularını en üst sıraya taşıdı. Piyasalarda işlem yapılmayan pazar gününde dahi serbest piyasadaki anlık fiyat makasları ve Kapalıçarşı bazlı fiyat listeleri, yeni haftaya hazırlık yapan yatırımcılar için büyük önem arz ediyor. Peki, haftanın son gününde altın piyasasında ibre hangi yönü gösteriyor? İşte, saat saat güncellenen 28 Haziran 2026 Pazar günü güncel gram altın, çeyrek altın ve tüm altın türlerine dair canlı alış-satış rakamları...

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Altının ons fiyatı 4 bin 81 dolar Altının onsu, uluslararası piyasalarda haftanın kapanışı itibarıyla 4 bin 81 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 milyon 88 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,14, bileşik getirisi yüzde 40,60 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46.4157, satışta 46.6017 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46.3977, satışta 46.5837 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1402, sterlin/dolar paritesi 1,3207 ve dolar/yen paritesi 161,7 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,9 azalışla 72,1 dolardan işlem görüyor.

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▶ Gram Altın Alış: 6.129,21 ₺ ▶Gram Altın Satış: 6.130,13 ₺

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▶Çeyrek Altın Alış: 10.014,00 ₺ ▶Çeyrek Altın Satış: 10.131,00 ₺

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▶Yarım Altın Alış: 20.010,00 ₺ ▶Yarım Altın Satış: 20.219,00 ₺

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▶Tam Altın Alış: 39.270,44 ₺ ▶Tam Altın Satış: 40.045,88 ₺

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▶Ata Altın Alış: 400.497,65 ₺ ▶Ata Altın Satış: 41.519,96 ₺

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▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.569,77 ₺ ▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.601,02 ₺

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▶Gümüş Alış: 88,59 ₺ ▶Gümüş Satış: 88,74 ₺

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