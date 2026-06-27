  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan misilleme! Haydut ABD’nin saldırısına cevap 24 ilde dev operasyon: 122 kişi tutuklandı! Fondaşlar iyice zıvanadan çıktı! Özel’e Kılıçdaroğlu’nu tokatlattılar! İran Dışişleri'nden zehir zemberek açıklama: ABD uluslararası hukuku çiğnedi Başkan Erdoğan’a takdim edildi Tarihi tablonun sırrı ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü karşıtlarına tepki: Geri kafalı fosiller Düşman uçaklarına karşı harekete geçtiler Güney Kore’de hava alarmı Bakanlıktan “14 kişilik baskın” iddiasına yalanlama Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi Belediyeler ‘Ekrem tarzı’ kreş açamayacak Türkiye genelinde 48 farklı operasyon! Çete üyeleri evlerinden alındı!
Gündem Siyonistlerin Lübnan planına Hizbullah'tan sert barikat! Naim Kasım meydan okudu!
Gündem

Siyonistlerin Lübnan planına Hizbullah'tan sert barikat! Naim Kasım meydan okudu!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Siyonistlerin Lübnan planına Hizbullah'tan sert barikat! Naim Kasım meydan okudu!

Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD’nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan yönetimi arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasına karşı çok sert bir çıkış yaparak, bu mutabakatı "yok hükmünde ve aşağılayıcı" olarak nitelendirdi.

Kasım, Washington'da imzalanan anlaşmaya yönelik ilk değerlendirmesini yaptı.

"ÇERÇEVE ANLAŞMASI YOK HÜKMÜNDEDİR"

Lübnanlı yetkililerin bir başarı olarak gördükleri anlaşmayı "aşağılayıcı ve yok hükmünde" kabul ettiklerini söyleyen Kasım, anlaşmanın bir "yüz karası" ve "egemenlikten taviz vermek" anlamına geldiğini vurguladı.

İsrail'in İran-ABD mutabakat zaptı uyarınca Lübnan'dan çekilmesini talep eden Kasım, İsrail'in çekilmesini Lübnan genelindeki direnişin silahsızlandırılmasına bağlamanın, tüm kırmızı çizgileri aşan ve Lübnan'ı düşman İsrail'in elinde bir piyon haline getiren çok tehlikeli bir öneri olduğunu belirtti.

Anlaşmanın yapıldığına dair açıklamaların ardından başkent Beyrut'ta, Hizbullah destekçilerince lastik yakılarak yolların kapatıldığı protestolar düzenlendi.

 

ABD VE İSRAİL ANLAŞMAYA VARMIŞTI

ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılan müzakerelerde, Lübnan'da ateşkesi izlemek için yeni bir mekanizma kurulacağı ve İran'ın bu mekanizmaya temsilci göndereceği bilgisine yer verilmişti.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise dün akşam Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Washington yönetiminin, bir süredir İsrail ve Lübnan yönetimi arasında devam eden arabuluculuk girişimlerinin ardından imzalanan çerçeve anlaşmasının, sahadaki askeri gerilimi kontrol altına almayı hedeflediği belirtiliyor. 

Siyonist İsrail çetesinde sivil ve askerler kapıştı ‘Barınakta’ birbirlerini yemeye başladılar
Siyonist İsrail çetesinde sivil ve askerler kapıştı ‘Barınakta’ birbirlerini yemeye başladılar

Gündem

Siyonist İsrail çetesinde sivil ve askerler kapıştı ‘Barınakta’ birbirlerini yemeye başladılar

Yılmaz’dan, İsrail’in sözde Ermeni soykırımını tanıma girişimine tepki! Gazze'deki soykırımı örtmeye yönelik provokasyon
Yılmaz’dan, İsrail’in sözde Ermeni soykırımını tanıma girişimine tepki! Gazze'deki soykırımı örtmeye yönelik provokasyon

Ekonomi

Yılmaz’dan, İsrail’in sözde Ermeni soykırımını tanıma girişimine tepki! Gazze'deki soykırımı örtmeye yönelik provokasyon

İsrail’in sözde ermeni soykırımı adımına ASİMED’den sert tepki! "Katliam dosyasını dünyaya gönderiyoruz"
İsrail’in sözde ermeni soykırımı adımına ASİMED’den sert tepki! "Katliam dosyasını dünyaya gönderiyoruz"

Gündem

İsrail’in sözde ermeni soykırımı adımına ASİMED’den sert tepki! "Katliam dosyasını dünyaya gönderiyoruz"

İsrail askerleri Suriye'de bir köye daha girdi
İsrail askerleri Suriye'de bir köye daha girdi

Dünya

İsrail askerleri Suriye'de bir köye daha girdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23