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Gündem Zonguldak’ta düğün kana bulandı: Eşine şantaj yapan şahsı canlı canlı yaktı
Gündem

Zonguldak’ta düğün kana bulandı: Eşine şantaj yapan şahsı canlı canlı yaktı

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Zonguldak’ta düğün kana bulandı: Eşine şantaj yapan şahsı canlı canlı yaktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir düğünde, eşine taciz ve şantaj yaptığı iddiasıyla bir şahıs, hedefindeki kişiyi üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Vücudunun yüzde 40'ı yanan ve hayati tehlikesi bulunan mağdur hastaneye kaldırılırken, saldırgan jandarma tarafından gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir düğünde, bir kişi eşini taciz edip şantaj yaptığını iddia ettiği 49 yaşındaki şahsı üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Vücudunda yüzde 40 yanık oluşan şahıs hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düğünde üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği iddia edilen kişi ağır yaralandı.

 

VÜCUDUNUN YÜZDE 40'I YANDI

Gökçetabaklar köyünde, düğüne katılan V.B. (49), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak M.K. (46) tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiğini ve vücudunda yanıklar oluştuğunu belirterek şikayetçi oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. V.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
V.B'nin vücudu ve yüz bölgesinde yaklaşık yüzde 40 oranında ikinci derece yanık ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

KORKUNÇ OLAYDA "TACİZ VE ŞANTAJ" İDDİASI

Şüpheli M.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. M.K'nin ilk ifadesinde, eşinin V.B. tarafından taciz ve şantaja maruz kaldığını iddia ederek, düğünde karşılaşmaları üzerine aracındaki tineri V.B'nin üzerine döktüğünü ve ardından ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

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