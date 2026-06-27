  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
24 ilde dev operasyon: 122 kişi tutuklandı! Fondaşlar iyice zıvanadan çıktı! Özel’e Kılıçdaroğlu’nu tokatlattılar! İran Dışişleri'nden zehir zemberek açıklama: ABD uluslararası hukuku çiğnedi Başkan Erdoğan’a takdim edildi Tarihi tablonun sırrı ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü karşıtlarına tepki: Geri kafalı fosiller Düşman uçaklarına karşı harekete geçtiler Güney Kore’de hava alarmı Bakanlıktan “14 kişilik baskın” iddiasına yalanlama Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi Belediyeler ‘Ekrem tarzı’ kreş açamayacak Türkiye genelinde 48 farklı operasyon! Çete üyeleri evlerinden alındı! Tımarhanede bugün: Ünlü oyuncu 'ben Atatürkçü değilim' dediği için hakkında dava açıldı!
Gündem Ümit Özdağ’ın yalanları yine elinde patladı! İçişleri Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı'nın sığınmacılar hakkındaki asılsız iddialarını resmi verilerle çürüttü
Gündem

Ümit Özdağ’ın yalanları yine elinde patladı! İçişleri Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı'nın sığınmacılar hakkındaki asılsız iddialarını resmi verilerle çürüttü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ümit Özdağ’ın yalanları yine elinde patladı! İçişleri Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı'nın sığınmacılar hakkındaki asılsız iddialarını resmi verilerle çürüttü

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Türkiye'den Suriye'ye gönüllü dönüş yapan geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilere ilişkin ortaya attığı sinsi iddiaların tamamen gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddiaların ardından devletin zirvesinden jet hızıyla yalanlama gelirken, kurumları hedef alan kirli dezenformasyona karşı halkın doğru bilgilendirilmesinin zorunlu hale geldiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Türkiye'den Suriye'ye gönüllü dönüş yapan geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilere ilişkin iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Özdağ'ın, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine ilişkin iddialarının asılsız olduğu ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin zorunlu hale geldiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıkladığı rakamın, 2016'dan bugüne kadar gönüllü olarak Suriye'ye dönen Suriyelilerin toplam sayısını ifade ettiği kaydedildi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın paylaştığı sayının ise yalnızca 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönüş yapanlara ilişkin olduğu aktarıldı.

 

Göç İdaresi Başkanlığının, Türkiye'de bulunan geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilere ilişkin verileri haftalık olarak resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaştığı vurgulanan açıklamada, güncel kayıtlara göre ülkede geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyeli sayısının 2 milyon 255 bin 317 olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2016 yılından bugüne kadar gönüllü geri dönüş yapanların toplam sayısı 1 milyon 44 bin 123, 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönenlerin sayısı ise 700 bin 120'dir. Kamuoyunun, resmi verilerle örtüşmeyen ve kurumlarımızı hedef alan bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur. Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreçleri devlet ciddiyeti ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülmektedir. Bu dönüşler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde gerçekleştirilmektedir."

Sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı! Hepsi yakalandı
Sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı! Hepsi yakalandı

Yerel

Sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı! Hepsi yakalandı

4 ilde suç örgütü ve göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 zanlı tutuklandı
4 ilde suç örgütü ve göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 zanlı tutuklandı

Gündem

4 ilde suç örgütü ve göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 zanlı tutuklandı

25 kaçak göçmen daha yakalandı
25 kaçak göçmen daha yakalandı

Yerel

25 kaçak göçmen daha yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23