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Aktüel

Zonguldak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 23:45:04 -
Zonguldak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Zonguldak-Ankara kara yolu Sapça Tüneli mevkisinde, A.Ş.A'nın kullandığı 67 AK 012 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.E, S.S.J. ve M.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü A.Ş.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kazanın, arı sokan bir arkadaşını hastaneye götürdüğü sırada meydana geldiği öğrenildi.

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