  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Zonguldak'ta arı sokan kişi hayatını kaybetti
Yerel

Zonguldak'ta arı sokan kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişi arı sokması nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşar Erdoğan isimli vatandaş, arkadaşının kovanlarına bakmak için gittiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 23:40:00 -
Zonguldak'ta arı sokan kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde arı sokması nedeniyle fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.

Kürkükler köyünde yaşayan Yaşar Erdoğan (60), bir arkadaşının arılarının bulunduğu kovanlara bakmak için Durhanlı köyüne gitti.

Burada çok sayıda arının sokması sonucu rahatsızlanan Erdoğan, vatandaşlar tarafından Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edilen Erdoğan, evinde yeniden rahatsızlanması sonucu hayatını kaybetti.

Erdoğan'ın cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar dikkat! Analistler beklentiyi açıkladı
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Analistler beklentiyi açıkladı

Altın fiyatlarıyla ilgili gelişmeler, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki altın fiyatları artacak mı? Analistler, beklentilerini aç..
Yunanistan’dan yeni adım! Türkiye'ye karşı anlaştılar
Dünya

Yunanistan’dan yeni adım! Türkiye'ye karşı anlaştılar

Doğu Akdeniz'de çıkış yolu arayan ve Türkiye'ye karşı ittifakları genişletme hamleleri yapan kukla devlet Yunanistan bu kez İsrail ile anlaş..
Bitcoin'in ardından kripto para piyasası çöktü!
Ekonomi

Bitcoin'in ardından kripto para piyasası çöktü!

Kripto para birimlerinden en büyük işlem hacimlisine sahip olan Bitcoin’in son 24 saat içerisinde 10 bin dolar düzeyinde düşüş yaşaması birç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay