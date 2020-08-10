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Aktüel

Zonguldak'ta apartman boşluğuna düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 11:42:26 -
Zonguldak'ta apartman boşluğuna düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta kamyonetin apartman boşluğuna düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi Balkaya Caddesi'nde 06 DP 6649 plakalı kamyonet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, 6 katlı apartmanın önündeki boşluğa düştü.

Gürültüyü duyan bina sakinleri, kamyoneti apartman boşluğunda görünce şaşkınlık yaşadı.

Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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