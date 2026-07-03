Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan o ülkeye gözdağı: Kavga bizim işimiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’e ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İsrail’in uluslararası arenada ciddi bir itibar kaybı yaşadığını söyleyen Fidan, Tel Aviv yönetiminin bu tabloyu aşmak için kendisine yeni bir düşman yaratmaya çalıştığını ifade etti.

“İSRAİL ULUSLARARASI ARENADA LANETLENMİŞ DURUMDA”

Fidan, İsrail’in özellikle son dönemde izlediği politikalar nedeniyle uluslararası kamuoyunda ağır tepki gördüğünü belirtti.

Dışişleri Bakanı, “İsrail uluslararası arenada lanetlenmiş durumda. İtibarını yitirdiği için kendisine bir düşman yaratmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“KİMSEDEN KORKACAK HALİMİZ YOK”

Türkiye’nin hiçbir aktör karşısında geri adım atmayacağını vurgulayan Fidan, İsrail’e açık mesaj verdi.

Fidan, “İsrail veya başka bir aktör... Bizim kimseden korkacak, çekinecek, geri adım atacak halimiz yok” dedi.

“KAVGA BİZİM İŞİMİZ”

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye’nin baskı ve tehdit dili karşısında net bir duruş sergileyeceğini söyledi.

Fidan, “Kavga bizim işimiz, hiç problem değil” sözleriyle Ankara’nın geri adım atmayacağı mesajını verdi.

“İSRAİL DÜNYANIN SORUNU”

Fidan, İsrail’i yalnızca bölgesel değil, küresel bir sorun olarak nitelendirdi.

İsrail’in imajını düzeltmek için yeni bir düşman arayışında olduğunu belirten Fidan, Türkiye’nin bu tür girişimlere karşı tavrının net olduğunu vurguladı.