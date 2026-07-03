  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Konut ve kentsel planlama alanında işbirliği İki ülke arasında imzalar atıldı Sabah Madımak akşam Madımak Başbağlar’ı bırak! Gökçer Tahincioğlu’nun maskesi indirildi Milletvekili Dr. Hasan Arslan’dan o soytarıya tepki: “Kutsallarımıza saldırıyı normalleştiremeyeceksiniz!” Almanya Savunma Bakanı Pistorius "NATO’nun konsepti itaat değil” Trump’ın hizmetkarı değiliz Bunlar mı milliyetçi muhafazakar parti? Kur’an'a hakaret eden soytarıya Müsavat kalkanı ‘Ne Hamas’ı ne de İran’ı bitirebildik’: İsrail’in 1000 günlük savaş fiyaskosu Suriye'nin başkenti Şam'da patlama! Ölü ve yaralılar var ‘Çıkın dışarıda yapın şovunuzu ve siyasetinizi!’ Özgür Özel Madımak’tan kovuldu Suriye ile Lübnan'dan kritik imza! İsrail'e karşı stratejik anlaşma AFAD duyurdu! Muğla açıklarında korkutan deprem
Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan o ülkeye gözdağı: Kavga bizim işimiz
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan o ülkeye gözdağı: Kavga bizim işimiz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’e yönelik sert açıklamalarda bulundu. Fidan, İsrail’in uluslararası alanda itibar kaybettiğini belirterek, “Bizim kimseden korkacak, çekinecek, geri adım atacak halimiz yok” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’e ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İsrail’in uluslararası arenada ciddi bir itibar kaybı yaşadığını söyleyen Fidan, Tel Aviv yönetiminin bu tabloyu aşmak için kendisine yeni bir düşman yaratmaya çalıştığını ifade etti.

“İSRAİL ULUSLARARASI ARENADA LANETLENMİŞ DURUMDA”

Fidan, İsrail’in özellikle son dönemde izlediği politikalar nedeniyle uluslararası kamuoyunda ağır tepki gördüğünü belirtti.

Dışişleri Bakanı, “İsrail uluslararası arenada lanetlenmiş durumda. İtibarını yitirdiği için kendisine bir düşman yaratmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“KİMSEDEN KORKACAK HALİMİZ YOK”

Türkiye’nin hiçbir aktör karşısında geri adım atmayacağını vurgulayan Fidan, İsrail’e açık mesaj verdi.

Fidan, “İsrail veya başka bir aktör... Bizim kimseden korkacak, çekinecek, geri adım atacak halimiz yok” dedi.

“KAVGA BİZİM İŞİMİZ”

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye’nin baskı ve tehdit dili karşısında net bir duruş sergileyeceğini söyledi.

Fidan, “Kavga bizim işimiz, hiç problem değil” sözleriyle Ankara’nın geri adım atmayacağı mesajını verdi.

“İSRAİL DÜNYANIN SORUNU”

Fidan, İsrail’i yalnızca bölgesel değil, küresel bir sorun olarak nitelendirdi.

İsrail’in imajını düzeltmek için yeni bir düşman arayışında olduğunu belirten Fidan, Türkiye’nin bu tür girişimlere karşı tavrının net olduğunu vurguladı.

'Son dakika' servis edildi! Bakan Hakan Fidan'dan Katar hamlesi
'Son dakika' servis edildi! Bakan Hakan Fidan'dan Katar hamlesi

Gündem

'Son dakika' servis edildi! Bakan Hakan Fidan'dan Katar hamlesi

Hakan Fidan, Ali Fidan'ı kabul etti
Hakan Fidan, Ali Fidan'ı kabul etti

Gündem

Hakan Fidan, Ali Fidan'ı kabul etti

Türkiye’den dost ülkeye anında şefkat eli! Bakan Hakan Fidan telefona sarıldı: Yaraları birlikte saracağız!
Türkiye’den dost ülkeye anında şefkat eli! Bakan Hakan Fidan telefona sarıldı: Yaraları birlikte saracağız!

Gündem

Türkiye’den dost ülkeye anında şefkat eli! Bakan Hakan Fidan telefona sarıldı: Yaraları birlikte saracağız!

Bakan Fidan'dan Kanada'da 'nükleer enerji' mesajı
Bakan Fidan'dan Kanada'da 'nükleer enerji' mesajı

Gündem

Bakan Fidan'dan Kanada'da 'nükleer enerji' mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın İsrail'e verdiği cevabı gururla okuduk. İsrail, son dönemde izlediği zalim politikalar nedeniyle uluslararası arenada büyük bir itibar kaybı yaşadı ve bu durumdan kurtulmak için Türkiye gibi dürüst ve hakkaniyetli bir ülke hedef göstermeye çalışıyor. Fidan Bey'in "Kimseden korkmayacak, geri adım atmayacağız" ifadesi, vatanımızı korumak adına aldığımız kararlı duruşun güzel bir örneği. İsrail'in imajını düzeltmek için yeni düşmanlar aramaya devam edebilirler, ama Türkiye bu tür oyunlara karşı her zaman net ve güçlü bir şekilde tavır alacaktır. Allah milletimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gücü, hakimiyetini ve şeffaflığını arttırmasını nasip etsin.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23