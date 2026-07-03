Siyonist sürüsü itiraf etti! İşkence fotoğrafları gerçek çıktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde alıkonulan Filistinli bir esire İsrail askerleri tarafından işkence yapıldığını gösteren fotoğrafın gerçek olduğunu doğruladı.

İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre, adı açıklanmayan bir ordu sözcüsü, sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ordu, son 24 saat içinde Filistin sosyal medya hesaplarında yayınlanan, Gazze'den bir kişinin elleri bağlı, gözleri sarılı bir şekilde yatağa bağlandığı ve sırtına bir demir çubuğun tutturulduğu görüntülerin gerçek olduğunu ve olayın Gazze Şeridi'nde yaşandığını doğrulamaktadır."

Söz konusu olayın arkasındaki koşullara ilişkin askeri bir soruşturma başlatıldığını iddia eden sözcü, soruşturma sonuçlarına göre sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını öne sürdü.

İsrail Ordu Radyosu, Filistinli esirin gözleri bağlı, elleri kelepçeli ve yüzüstü şekilde bir yatağa bağlanarak sırtına demir çubuk monte edilmiş haldeki fotoğrafını paylaşırken, olayın tam olarak ne zaman ve Gazze'nin hangi bölgesinde gerçekleştiğine dair detay vermekten kaçındı.

Görüntüler, İsrail güçlerinin alıkoyduğu Filistinlilere yönelik uyguladığı acımasız gözaltı koşullarını ve sistematik işkence yöntemlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Filistin esir kurumlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde aralarında kadın, çocuk ve idari tutukluların da bulunduğu yaklaşık 9 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve Filistinli yetkililer, İsrail'in esirlere yönelik sistematik işkence, kasıtlı aç bırakma, tıbbi ihmal ve hak ihlalleri uygulamakta olduğunu vurguluyor.