Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turu maçları tamamlanıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu yarın oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Arjantin-Yeşil Burun Adaları ve Kolombiya-Gana maçları oynanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçaları tamamalanıyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada yarın oynanacak son 32 turu maçları şöyle:
01.00 Arjantin-Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı)
04.30 Kolombiya-Gana (Kansas City Stadı)