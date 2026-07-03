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Spor Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turu maçları tamamlanıyor
Spor

Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turu maçları tamamlanıyor

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Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turu maçları tamamlanıyor

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu yarın oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Arjantin-Yeşil Burun Adaları ve Kolombiya-Gana maçları oynanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçaları tamamalanıyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada yarın oynanacak son 32 turu maçları şöyle:

01.00 Arjantin-Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı)

04.30 Kolombiya-Gana (Kansas City Stadı)

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