Mesut Özarslan içini döktü! İdeolojik olarak CHP'ye aidiyet hissetmedim

CHP’den AK Parti’ye geçen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, katıldığı canlı yayında siyasi geçmişine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tv100 ekranlarında konuşan Özarslan, CHP çatısı altında bulunduğu döneme ilişkin soruya verdiği yanıtla gündem oldu.

“KENDİNİZİ CHP’YE AİT HİSSETMEMİŞSİNİZ” SORUSU

Program sunucusu, Özarslan’a “Kendinizi hiç ait hissetmemişsiniz CHP’ye, öyle görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bu sözler üzerine Özarslan, CHP’de bulunduğu süreçte partinin çalışmalarına uyduğunu ifade etti.

“ÖZÜMÜZDE BÖYLE BİR ŞEY YOK”

Özarslan, yanıtında CHP ile ideolojik bir aidiyet bağı olmadığını dile getirdi.

Keçiören Belediye Başkanı, “Bulunduğumuz süre içinde partinin çalışmalarına riayet ettik. Ama ‘özünüzde, kökeninizde böyle bir şey var mı?’ derseniz. Yok” ifadelerini kullandı.

SİYASİ AİDİYET TARTIŞMASI

Özarslan’ın açıklamaları, CHP’den AK Parti’ye geçiş sürecinin ardından siyasi aidiyet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Canlı yayındaki sözler, sosyal medyada ve siyasi kulislerde dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

AK PARTİ’YE GEÇİŞİ GÜNDEM OLMUŞTU

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den AK Parti’ye geçmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Özarslan’ın son açıklaması ise bu geçişin ardından yaptığı en dikkat çekici değerlendirmelerden biri olarak öne çıktı.