Trump'tan İran açıklaması! Neredeyse hepsini kabul ettiler
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Tahran yönetiminin Washington’un taleplerinin büyük bölümünü kabul ettiğini savunarak, “Nükleer silah edinemezler” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden müzakere sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
CNBC kanalına konuşan Trump, İran tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü belirterek, Tahran’ın ABD’nin ihtiyaç duyduğu başlıkların neredeyse tamamını kabul ettiğini öne sürdü.
Görüşmelerin sürdüğüne işaret eden Trump, "Müzakere ediyoruz. Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler." diye konuştu.
Trump, İran'da "rejim değişikliği" hedeflemediklerine yönelik iddiasını yineleyerek, "Çok basit bir şeyin peşindeyim: Nükleer silah edinemezler." ifadelerini kullandı.
İran'ın "geriye bazı füzeleri kaldığını" ancak bunları "yok edebileceklerini" savunan Trump, "Geçen hafta onları üç defa çok sert vurdum çünkü bir gemiye insansız hava aracı gönderdiler." dedi.
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