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Dünya Rubio’dan Dünya Kupası yorumu! Siyasi soruları geçti, kırmızı karta takıldı
Dünya

Rubio’dan Dünya Kupası yorumu! Siyasi soruları geçti, kırmızı karta takıldı

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Rubio’dan Dünya Kupası yorumu! Siyasi soruları geçti, kırmızı karta takıldı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray basın odasında İran ve Lübnan’a ilişkin soruları cevapsız bırakırken Dünya Kupası sorusuna yorum yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray’da siyasi gündem yerine Dünya Kupası’na dair değerlendirmesiyle dikkat çekti.

 

Rubio, kızı Amanda Loren Rubio'ya Beyaz Saray'ı gezdirirken, Beyaz Saray basın odasına girdi. Burada kendisine İran mutabakatı ve Lübnan ile ilgili sorulan soruları yanıtlamayan Rubio, 2026 FIFA Dünya Kupası ile ilgili soruya kayıtsız kalmadı.

Bir gazetecinin ABD Milli Takımı'nın Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ettiği son maçı sorması üzerine Rubio, ABD takımını kutladı.

 

Rubio, ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kartla oyun dışı kalmasını eleştirerek, "O kırmızı kart yüzünden haksızlığa uğradılar. Keşke bunun için bir itiraz süreci olsaydı. Ama muhtemelen artık çok geç." ifadesini kullandı.

Kızı ve beraberindekilerle Beyaz Saray basın odasından ayrılan Rubio, futbol sorusu için "Güzel soruydu." dedi.

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