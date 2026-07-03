Komşu illere sevk dönemi geride kaldı Niğde'liler artık kendi şehrinde şifa buluyor

Niğde(akit) Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı EVAR operasyonu, sağlıkta gelinen seviyenin en somut göstergelerinden biri oldu.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde gerçekleştirilen EVAR (Endovasküler Anevrizma Onarımı) yöntemiyle karın ana damarındaki balonlaşma (abdominal aort anevrizması) açık ameliyata gerek kalmadan başarıyla tedavi edildi.

"SEVK DÖNEMİ BÜYÜK ÖLÇÜDE GERİDE KALIYOR"

Geçmiş yıllarda benzer rahatsızlıklarda hastalar Kayseri, Ankara ve çevre illerdeki hastanelere sevk edilirken, bugün aynı özellikli operasyonların Niğde'de başarıyla yapılabiliyor olması, ilin sağlık alanında ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Böylece vatandaşlar hem şehirlerinden ayrılmadan tedavi olabiliyor hem de zamandan ve maddi kayıplardan tasarruf ediyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Esra Ertürk Tekin, karın ana damarındaki balonlaşmaların uzun süre belirti vermeden ilerleyebildiğini, ancak tedavi edilmediğinde hayati risk oluşturduğunu belirterek, EVAR yönteminin açık ameliyata göre hastalara önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.

Tekin, kasık damarından girilerek yerleştirilen özel stent sayesinde hastaların daha az ağrı çektiğini, daha az kan kaybettiğini, hastanede daha kısa süre kaldığını ve günlük yaşamlarına daha hızlı dönebildiklerini söyledi.

Doç. Dr. Tekin, gerçekleştirilen bu operasyonun Niğde'de damar cerrahisi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, ileri teknoloji gerektiren girişimsel damar tedavilerinin bundan sonra da hastanede düzenli olarak uygulanacağını belirtti.

"NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİNE KENDİ ŞEHRİMİZDE SUNUYORUZ"

Başarılı operasyonun ardından hastayı ziyaret eden Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, operasyonu gerçekleştiren sağlık ekibini tebrik ederek hastaya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başhekim Zor, "Bu tür özellikli operasyonlarla il dışı sevklerin önüne geçiyor, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu nitelikli sağlık hizmetini kendi ilimizde sunmaya devam ediyoruz. Bu başarının gerçekleşmesinde emeği bulunan başta Doç. Dr. Esra Ertürk Tekin ve Dr. Öğr. Üyesi Faruk Serhatlıoğlu olmak üzere Kalp ve Damar Cerrahisi ile Anestezi ekibimize teşekkür ediyorum." dedi.

"NİĞDE SAĞLIKTA GÜÇLENİYOR"

Güçlü uzman kadrosu, gelişen teknolojik altyapısı ve başarıyla gerçekleştirilen özellikli operasyonlarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yalnızca Niğde'nin değil, bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Hastanede gerçekleştirilen bu başarılı operasyonlar, yıllardır il dışına sevk edilen birçok hastanın artık kendi memleketinde güvenle tedavi olabilmesinin önünü açarken, Niğde'nin sağlık alanındaki yükselişini de bir kez daha ortaya koyuyor.

Haber Fotoğraf: Dursun Suna