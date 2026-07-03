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Spor Yıldız Futbolcudan Allah Vurgusu: Manevi Değerlerin Önemini Hatırlattı
Spor

Yıldız Futbolcudan Allah Vurgusu: Manevi Değerlerin Önemini Hatırlattı

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Yıldız Futbolcudan Allah Vurgusu: Manevi Değerlerin Önemini Hatırlattı

Fransız futbolunun dünyaca ünlü isimlerinden Paul Pogba, yaptığı anlamlı paylaşım ile gönüllere dokundu.

Fransız futbolunun dünyaca ünlü isimlerinden Paul Pogba, yaptığı anlamlı paylaşım ile gönüllere dokundu.

Müslüman kimliğiyle tanınan başarılı futbolcu, hayatın gerçek zenginliğinin maddi imkânlarda değil, Allah’a olan bağlılıkta bulunduğunu ifade etti.

 

Pogba, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Hayatınızda Allah olduğunda, her şeye sahipsiniz. Eğer O’na sahip değilseniz, hiçbir şeye sahip değilsiniz.”

Manevi Değerlerin Önemini Hatırlattı

Tecrübeli futbolcunun bu ifadeleri, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Kullanıcılar, modern dünyanın maddi başarıyı öne çıkardığı bir dönemde, Allah’a iman ve tevekkülün gerçek huzurun kaynağı olduğunu hatırlatan bu sözleri memnuniyetle karşıladı.

Pogba, kariyeri boyunca İslami kimliğini gizlemeyen sporcular arasında yer aldı. Ramazan ayında oruç tuttuğunu, dua ve ibadete önem verdiğini birçok kez dile getiren yıldız futbolcu, farklı platformlarda yaptığı açıklamalarla manevi değerlere bağlılığını göstermeye devam ediyor.

 

Müslüman Sporcular Gençlere Örnek Oluyor

Dünya çapında tanınan sporcuların inançlarını açık ve samimi şekilde ifade etmeleri, özellikle gençler üzerinde olumlu bir etki oluşturuyor. Paul Pogba’nın son mesajı da başarının yalnızca kupa, şöhret veya servetten ibaret olmadığını, insanın gerçek zenginliğinin Allah’a yakınlıkla anlam kazandığını bir kez daha hatırlattı.

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