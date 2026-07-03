Bu nasıl adalet? Ehliyetsiz ve alkollü katile tahliye!

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ Mahkemeye tutuklu bulunduğu Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan sanık Cüneyt B., "Uzun süredir tutukluyum. Mahkemeden tahliyemi talep ederim. Olay nedeni ile üzgünüm. Başka bir diyeceğim yoktur." dedi. SANIK 1.79 PROMİL ALKOLLÜ Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında ise özetle şu ifadelere yer verdi: "Abdulbaki Alperen Cellat'ın herhangi bir kural ihlalinin olmadığının, sanığın alkol raporunda 1.79 promil alkollü olduğunun fakat olay yerini terk etmesi ve olay saatine göre de sanığın 2.13 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, katılanlar ve tanıkların beyanları, sanık savunması, otopsi tutanağı, diğer tutanaklar, kaza tespit tutanağı, yapılan keşif ve alınan bilirkişi raporları, ATK raporları, fotoğraflar ve tüm soruşturma evrakı kapsamından sanığın alkollü olarak tam kusurlu bir şekilde ölene aracı ile çarpmak sureti ile ölümüne sebep olduğu, bilinçli taksir ile ölüme sebebiyet verme suçunu işlediği sonuç ve kanaatine varılmakla sanığın üzerine atılı Türk Ceza Kanunu 85/1, 22 /3 Maddesi gereğince cezalandırılmasına, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur."