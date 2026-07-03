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Bu nasıl adalet? Ehliyetsiz ve alkollü katile tahliye!

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Bu nasıl adalet? Ehliyetsiz ve alkollü katile tahliye!

Erzurum'da ekmek almaya giden Abdulbaki Alperen Cellat'a, otomobil ile çarpıp ölümüne neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü Cüneyt B., 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Sanık, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edildi.

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Foto - Bu nasıl adalet? Ehliyetsiz ve alkollü katile tahliye!

Kaza, 6 Nisan saat 22.00 sıralarında Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek almak için bisikletiyle fırına gitmek üzere evden çıkan Abdulbaki Alperen Cellat'a 100'üncü Yıl Caddesi’nde Cüneyt B. idaresindeki 25 AEA 761 plakalı otomobil çarptı. Devrilen bisikletten yola düşüp metrelerce savrulan çocuk yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Alperen, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

#2
Foto - Bu nasıl adalet? Ehliyetsiz ve alkollü katile tahliye!

HASTANE YOLUNDA KALBİ DURDU Özlem ve Murat Cellat çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Abdulbaki Alperen Cellat'ın hastane yolunda kalbi durdu. Sağlık personelinin müdahale ettiği Alperen’in kalbi, kısa sürede ulaştırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde yeniden çalıştırıldı. Abdulbaki Alperen Cellat, daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek çocuk yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

#3
Foto - Bu nasıl adalet? Ehliyetsiz ve alkollü katile tahliye!

KAÇARKEN PLAKAYI DÜŞÜRDÜ Alperen'in bisikleti ve ayakkabılarının kaldığı kaza yerinde inceleme yapan polis, otomobilin plakasının düştüğünü belirledi. Rabia Ana Mahallesi'nde tespit edilen aracın sürücüsü Cüneyt B., kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cüneyt B., çıkarıldığı mahkeme tarafından taksirle yaralama ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi çocuk yoğun bakım servisinde tedavi gören Abdulbaki Alperen Cellat ise kazadan 3 gün sonra hayatını kaybetti.

#4
Foto - Bu nasıl adalet? Ehliyetsiz ve alkollü katile tahliye!

OLASI KAST İLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZALANDIRILSIN Cellat ailesinin avukatı Timurhan Gür, mahkemeden görevsizlik kararı vermesini talep ederek şöyle konuştu: "Alınan bilirkişi raporuna ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre asli ve tek kusurlu taraf sanıktır. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilmiştir. Kaza sonrasında olay yerinden kaçmıştır. Ayrıca, aracı önce kendisinin kullanmadığını söylemek sureti ile adaleti yanıltmaya çalışmıştır. Bizim kanaatimize göre olay taksirle ölüme sebebiyet verme suçu değildir. Olası kast ile öldürme suçundan cezalandırılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu nedenle görevsizlik kararı verilmesini talep ederiz."

#5
Foto - Bu nasıl adalet? Ehliyetsiz ve alkollü katile tahliye!

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ Mahkemeye tutuklu bulunduğu Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan sanık Cüneyt B., "Uzun süredir tutukluyum. Mahkemeden tahliyemi talep ederim. Olay nedeni ile üzgünüm. Başka bir diyeceğim yoktur." dedi. SANIK 1.79 PROMİL ALKOLLÜ Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında ise özetle şu ifadelere yer verdi: "Abdulbaki Alperen Cellat'ın herhangi bir kural ihlalinin olmadığının, sanığın alkol raporunda 1.79 promil alkollü olduğunun fakat olay yerini terk etmesi ve olay saatine göre de sanığın 2.13 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, katılanlar ve tanıkların beyanları, sanık savunması, otopsi tutanağı, diğer tutanaklar, kaza tespit tutanağı, yapılan keşif ve alınan bilirkişi raporları, ATK raporları, fotoğraflar ve tüm soruşturma evrakı kapsamından sanığın alkollü olarak tam kusurlu bir şekilde ölene aracı ile çarpmak sureti ile ölümüne sebep olduğu, bilinçli taksir ile ölüme sebebiyet verme suçunu işlediği sonuç ve kanaatine varılmakla sanığın üzerine atılı Türk Ceza Kanunu 85/1, 22 /3 Maddesi gereğince cezalandırılmasına, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur."

#6
Foto - Bu nasıl adalet? Ehliyetsiz ve alkollü katile tahliye!

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANARAK TAHLİYE EDİLDİ 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Avukat Timurhan Gür'ün görevsizlik talebini reddederken, tutuklu sanık Cüneyt B.'ye "Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul ederek cezasını 3 yıl 9 ay hapse indirdi. Mahkeme sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve hakkında verilen ceza miktarı dikkate alınarak tahliyesine karar verdi.

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