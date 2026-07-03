Deprem binayı saniyeler içinde yuttu! Venezuela’da korkunç yıkım saniye saniye kaydedildi

Venezuela’da büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından, binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Toz bulutu ortalığı kapladı

Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, depremlerden en ağır şekilde etkilenen La Guaira eyaletindeki Caribe bölgesinde çok katlı bir binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu anlar yer aldı. Binanın çökmesinin ardından çevreyi yoğun bir toz bulutunun kapladığı görüldü.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da 39 saniye arayla art arda meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e, yaralı sayısının ise 11 binin üzerine çıktığını açıklamıştı.