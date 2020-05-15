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Zonguldak’ta Afrika sıcakları etkili oldu

Zonguldak’ta Afrika sıcakları etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:45:13 -
Zonguldak’ta Afrika sıcakları etkili oldu

Zonguldak’ta Afrika sıcakları etkili oldu. Hava sıcaklığının 35 dereceyi geçtiği kentte; sokağa çıkma izni bulunan 14-20 yaş arası gençler ise özgürlüğün tadını çıkarttı.


İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda bugün 14-20 yaş arası gençler sokağa çıktı. Özgürlüğün tadını çıkartan gençler; paten kaydı, bisiklete bindi. Bazı gençler sahil kenarına akın etti.


Afrika sıcaklıklarının etkili olduğu kentte hava sıcaklığı 35 dereceyi geçti. Yer yer 38 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle sokağa çıkan bazı gençler; diğer vatandaşlar gibi gölgeleri tercih etti.


Uzun süredir evde kalan gençler, bu süre boyunca bilgisayar oyunu oynayıp uyumayı tercih ettiklerini ifade ettiler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri ise güneş çarpması gibi sıcak havaya mağruz kalınabileceği saatlerde vatandaşların dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.


Sıcak havaya ve yeni tip koronavirüse rağmen vatandaşlar ise sokağa çıkarak ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.

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