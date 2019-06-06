Zonguldak’ta 2 ölü yunus sahile vurdu
Zonguldak Alaplı İlçesinde, sahile 1 metre uzunluğunda 2 ölü yunus bulundu.06 Haziran 2019 Perşembe 18:21
Zonguldak Alaplı İlçesinde, sahile 1 metre uzunluğunda 2 ölü yunus bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Deniz açıklarından sahile akıntıyla sürüklenen 1 metre uzunluğunda 2 ölü yunus bulundu. Yunusların, açıkta öldükten sonra akıntıyla sahile geldiği belirten vatandaşlar son aylarda yaşanan benzer vakalara anlam veremediklerini söyledi. Yunuslar belediye yetkilileri tarafından inleme yapıldıktan sonra olay yerinden kaldırıldı.
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