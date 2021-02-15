Zonguldak'ta bugün okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Kar yüzünden tatil olan iller hangileri? 16 Şubat okullar yarın son dakika ne zaman tatil? Zonguldak'ta yarın 16 Şubat tatil olacak mı? MEB Valilik kar tatili açıklaması

Zonguldak'ta 16 Şubat'ta okullar tatil mi edildi?

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı beklendiğinden 15 Şubat pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 1 gün süreyle ertelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı.

Buna göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okulların 15 Şubat pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitiminin 1 gün süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu okullardaki eğitim, o gün uzaktan yapılacak.