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Eğitim Zonguldak'ta 16 Şubat'ta okullar tatil mi edildi?
Eğitim

Zonguldak'ta 16 Şubat'ta okullar tatil mi edildi?

Zonguldak'ta devam eden kar yağışı nedeniyle, yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitim 1 gün süreyle ertelendi. Zonguldak il merkezinde dün gece başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışı, kırsal bölgelerde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitim 1 gün süreyle ertelendi. Peki, Zonguldak'ta 16 Şubat' Salı günü okullar tatil mi edildi?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 22:06:00 -
Zonguldak'ta 16 Şubat'ta okullar tatil mi edildi?

Zonguldak'ta bugün okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Kar yüzünden tatil olan iller hangileri? 16 Şubat okullar yarın son dakika ne zaman tatil? Zonguldak'ta yarın 16 Şubat tatil olacak mı? MEB Valilik kar tatili açıklaması

Zonguldak'ta 16 Şubat'ta okullar tatil mi edildi?

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı beklendiğinden 15 Şubat pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 1 gün süreyle ertelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı.

Buna göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okulların 15 Şubat pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitiminin 1 gün süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu okullardaki eğitim, o gün uzaktan yapılacak.

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