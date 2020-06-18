Zonguldak'ta 103 yaşındaki hastaya kalp pili takıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki hasta, kalp piliyle sağlığına kavuştu.

Devrek ilçesinde ikamet eden Vesile Keklik, kalp rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu özel bir hastanede ameliyat edildi.

Hastanenin kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Mehmet Yaman tarafından gerçekleştirilen ameliyatla hastaya kalp pili takıldı.

12 dakika süren ameliyatın ardından taburcu edilen ve önceki gün kontrol için hastaneye gelen Vesile Keklik, doktor ve ekibine teşekkür etti.

Doç. Dr. Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini belirterek, "Şu an pırıl pırıl, hiçbir sıkıntı yok. Kendisine uzun ömürler diliyoruz. Hastamızın ileri yaşta olması ve çok zayıf olması nedeniyle bu tür işlemler biraz komplikasyona açık oluyor, riskli işlemler. Çok şükür sıkıntı olmadan yaklaşık 12 dakikalık işlem süresiyle halletmiş olduk. 100 yaşın üstüne ilk defa kalp pili takıyoruz. Muhtemelen literatürde de ilktir." diye konuştu.