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Aktüel

Zonguldak'ta 10 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:46:52 -
Zonguldak'ta 10 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü tutuklandı.

Zonguldak-Ankara kara yolunun 8. kilometresinde dün, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü Hanife Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Hanife Y, tutuklandı.

Zonguldak-Ankara kara yolunun 8. kilometresinde dün, Hanife Y'nin (43) kullandığı 67 ED 441 plakalı hafif ticari araç ile Cihan A. (44) idaresindeki 67 AH 332 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücüler Hanife Y. ve Cihan A. ile otomobilde bulunan eşi İlkay (40), oğulları Eymen Burak (10) ve Umut Kadir A. (18) yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eymen Burak A'nın yaşamını yitirdiği belirlenmiş, yaralılar ise hastaneye kaldırılmıştı.

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