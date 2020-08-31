Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz tebdili kıyafetle hastaneleri denetledi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hastanelerde de denetimler sıklaştırıldı.

Virüsün bulaşma riskinin yüksek olduğu hastane ortamında kalabalık oluşmamasının yanı sıra maske ve sosyal mesafeye uyulması için sıkı tedbirler uygulanıyor. Koronavirüs hastası olmayan vatandaşlarda hastanelerdeki bu sıkı denetimlere ayak uydurmak zorunda kalıyor.

Sivil kıyafetle hastaneleri denetledi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz eşine az rastlanan bir yöntemlere hastaneler denetime çıktı.

Tebdili kıyafetle hastaneleri gezen Vali Tutulmaz tedbirlere uyulup uyulmadığını denetlerken hastalarla ilgilenilip ilgilenilmediğini kontrol etti.

Hastanede halktan biriymiş gibi sıraya giren Vali Tutulmaz, hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek dertlerini dinledi. Hastalardan tedavi süreçleriyle ilgili bilgi alan Tutulmaz, sağlık çalışanlarına teşekkür edip kolaylıklar diledikten sonra hastaneden ayrıldı.