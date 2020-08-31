  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz tebdili kıyafetle hastaneleri denetledi
Gündem

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz tebdili kıyafetle hastaneleri denetledi

Sivil kıyafetle denetime çıkan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, hastanelerde incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 14:30:00 - 2020-08-31 14:42:16
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz tebdili kıyafetle hastaneleri denetledi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hastanelerde de denetimler sıklaştırıldı.

Virüsün bulaşma riskinin yüksek olduğu hastane ortamında kalabalık oluşmamasının yanı sıra maske ve sosyal mesafeye uyulması için sıkı tedbirler uygulanıyor. Koronavirüs hastası olmayan vatandaşlarda hastanelerdeki bu sıkı denetimlere ayak uydurmak zorunda kalıyor.

Sivil kıyafetle hastaneleri denetledi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz eşine az rastlanan bir yöntemlere hastaneler denetime çıktı.

Tebdili kıyafetle hastaneleri gezen Vali Tutulmaz tedbirlere uyulup uyulmadığını denetlerken hastalarla ilgilenilip ilgilenilmediğini kontrol etti.

Hastanede halktan biriymiş gibi sıraya giren Vali Tutulmaz, hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek dertlerini dinledi. Hastalardan tedavi süreçleriyle ilgili bilgi alan Tutulmaz, sağlık çalışanlarına teşekkür edip kolaylıklar diledikten sonra hastaneden ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar'dan
Aktüel

Bakan Akar'dan "30 Ağustos" mesajı

"30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük bir coşkuyla kutladığ..
Rumlar resti çekti! 'Türk yönetimi altında yaşamaya hazırız'
Dünya

Rumlar resti çekti! 'Türk yönetimi altında yaşamaya hazırız'

Kapalı Maraş'ın açılacağını duyan Rumlar, Türk yönetiminde yaşamaya hazır olduklarını duyurdular.
Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor
Spor

Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor

Kara Kartal, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu İstanbul'a getiriyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı