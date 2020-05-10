Zonguldak Valisi Bektaş'tan şehit anneleri ve "asırlık çınarlar"a Anneler Günü ziyareti

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit annesi ile 100 ve 113 yaşındaki anneleri evinde ziyaret etti.

Vali Bektaş ve eşi Esma Bektaş, ilk ziyareti gerçekleştirdikleri şehit Yunus Yorulmaz'ın annesi Şükran Yorulmaz ile bir süre sohbet etti. Bektaş, daha sonra sırasıyla Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden 100 yaşındaki Ayşe Karahasan ile Terakki Mahallesi'nde yaşayan 113 yaşındaki Şerife Uysal'ı ziyaret etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takılıp sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen ziyaretlerde Esma Bektaş, annelere çiçek takdim etti.

Vali Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünün özel bir gün olduğunu belirterek annelerin baş tacı olduğunu söyledi. Özellikle bu süreçte yaşlı annelerin sokağa çıkamadıklarını ve evlerinde kaldıklarını dile getiren Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşlılarımıza bugün 4 saatlik bir sokağa çıkma izni verildi. Başka hiç kimse sokakta olmadığı için onlar için güvenli bir ortam olduğu düşünüldü. Onlara bugün hava alma imkanı tanındı. Şehit anneleri ve 100 yaş üzeri annelerimizi ziyaret ederek onlara çiçek takdim ettik, onları görmekten dolayı çok mutlu olduk."