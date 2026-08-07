Trendyol 1. Lig'de yeni sezon bu akşam başlıyor

Türk futbolunun Süper Lig'e açılan kapısı ve 64. yılına girecek köklü organizasyonu Trendyol 1. Lig'de 2026-27 sezonu heyecanı yaşanacak.

Trendyol 1 . Lig, 1963-1964'te 2. Lig adıyla oynanmaya başlanmıştı ve 2001-2002'deki statü değişikliğiyle İkinci Lig A Kategorisi adını almıştı. 2007-2008 sezonundan sonra TFF 1. Lig adını alan organizasyon, Trendyol isim sponsorluğunda 20 takımın katılımıyla 64. kez başlayacak.

Ligi ilk 2 sırada bitiren takımlar adını Süper Lig'e doğrudan yazdıracakken 3. bitiren takım yükselme play-off'unda final oynamaya hak kazanacak; 4, 5, 6, 7. bitiren takımlar ise yükselme play-off'unda final oynamak için mücadele edecek.

TFF, sezon sonunda oynanacak play-off müsabakalarına ilişkin tarihlerin ise daha sonra ilan edileceğini duyurmuştu.

Sezonda devre arasına 18-21 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak 19. hafta müsabakaları sonrasında girilecek. Ligin ikinci yarısı ise 8-11 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. 38 hafta sürecek normal sezon, 8 Mayıs 2027'de sona erecek.

GEÇTİĞİMİZ SEZON YÜKSELENLER VE DÜŞENLER

TRT Spor’da yer alan habere göre, Trendyol 1. Lig'in geçtiğimiz sezonunda Erzurumspor FK, 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 81 puan topladı ve şampiyonluk ipini göğüsleyerek Süper Lig'e adını doğrudan yazdırdı.

Amed SK ise kendisiyle aynı puana sahip Esenler Erokspor'u ikili averajla geçerek Süper Lig'e direkt yükselene 2. takım oldu.

Play-off yolunda ise final müsabakasında Çorum FK, Esenler Erokspor'u 2-0'lık skorla geçerek adını üst lige yazdıran 3. ekip oldu.

Ligi aldığı puan cezalarıyla birlikte -57 puanla sonuncu bitiren Adana Demirspor ile birlikte Serikspor, Sakaryaspor ve Hatayspor ligde en az puan toplayan takımlar oldu ve 2. Lig'e geriledi.

2. LİG'DEN YENİ 4 TAKIM

Nesine 2. Lig'de başarı gösteren yeni 4 tane takım Trendyol 1. Lig'de boy gösterecek. Bu kulüpler Bursaspor, Batman Petrolspor, Mardin 1969 Spor ve Muğlaspor olacak. Son olarak 2021-22 sezonunda 1. Lig'de bulunan Bursaspor, geçtiğimiz sezonda Nesine 2. Lig Kırmızı Grubu, 70 puanla şampiyon tamamlamıştı. Timsahlar bu sayede 4 yıl aradan sonra tekrardan 1. Lig'e yükseldi. Batman Petrolspor ise geçen sezonda 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele etmiş, ligde bitime üç hafta kala 83 puanla şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmış ve bu sayede son olarak 2001-2002 sezonunda bulunduğu 1. Lig'e çıktı. Mardin 1969 Spor ise 2025-26 2. Lig Kırmızı Grubu'nda normal sezonu 71 puanla ikinci sırada bitirip, adını yükselme play-off turlarına yazdırmıştı. İlk turda Kahramanmaraş İstiklal'i saf dışı bırakan kırmızı-lacivertliler, final aşamasında da Muş Spor'u 2-1 mağlup edip tarihinde ilk defa 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Lig'e yükselmeyi başaran son takım ise Muğlaspor oldu. Geçen sezon Beyaz Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılar, normal sezonu 72 puanla 2. sırada noktalayıp yükselme play-off'larına kalmıştı. İlk turda Şanlıurfaspor'u geçen ekip, finalde de Elazığspor'u 120 dakikası 0-0 beraberlikle sonuçlanan ve penaltılara giden maçta sahadan 8-7'lik skorla galip ayrılıp adını üst lige yazdırdı.

LİGDE EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR

1. Lig'de en çok şampiyon olan takım ünvanını Samsunspor elinde tutuyor. 7 kez birincilik ipini göğüsleyen kırmızı-beyazlılar, 1. Lig'de en çok şampiyon olmuş takım konumunda.

Karadeniz ekibini 5 şampiyonlukla Mersin İdmanyurdu takip ederken Kayserispor, Karşıyaka, Adana Demirspor ve Kocaelispor 4'er kez şampiyon olmuştu.

Öte yandan Çaykur Rizespor, Adanaspor, Diyarbakırspor, Ankaragücü, Göztepe, Sakaryaspor ve Altay'ın da 3'er şampiyonluğu bulunuyor.

EN FAZLA BOY GÖSTERENLER

Sakaryaspor, 1. Lig'de 38 sezon boyunca mücadele eden ekip olarak bu organizasyonda en çok boy gösteren ekip.

Yeşil-siyahlıları 36 sezonla Denizlispor takip ederken 35'er sezonla Kayseri Erciyesspor ve Mersin İdmanyurdu, 34 sezonla Adanaspor izliyor.

Konyaspor, Karşıyaka, Giresunspor ve Boluspor 33'er; Aydınspor, Şekerspor, Adana Demirspor ve Bandırmaspor 32'şer; Orduspor ve Altınordu 31'er; Antalyaspor, Manisaspor ve Balıkesirspor ise 30'ar kez organizasyonda boy gösterdi.

PLAY-OFF'TAN ÇIKANLAR

Ligde 1978-1979 sezonundan itibaren 31 kez uygulanan sistemle, Süper Lig'e yükselen son ekip, play-off maçları sonunda belirlendi.

1978-1979 ve 1979-1980 sezonlarında Kayserispor ile Boluspor bir üst lige yükselmeyi başardı. Daha sonra ara verilen sistemde 1993-1994 sezonunda Antalyaspor ile Adana Demirspor, play-off'tan Süper Lig'e çıktı.

Bu sezondan sonra Eskişehirspor, Zeytinburnuspor, Şekerspor, Sakaryaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Malatyaspor rakiplerini geride bırakmayı başardı.

2005-2006'dan itibaren tekrar uygulanan play-off'ta ise Alanyaspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep, Göztepe, Kasımpaşa (3), Konyaspor (2), Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Sakaryaspor, Fatih Karagümrük (2), Altay, İstanbulspor, Pendikspor ve Bodrum FK mutlu sona ulaştı.

Geçtiğimiz sezonda ise play-off finalinde Çorum FK, Esenler Erokspor'u mağlup ederek Süper Lig'e play-off yoluyla adını yazdıran son takım konumunda.

YENİ SEZONUN İLK HAFTASI

2026-27 Trendyol 1. Lig sezonu, bu akşam (7 Ağustos Cuma) Boluspor - Manisa FK maçıyla başlıyor. Mücadele 21.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Yarın:

17.00 | Bandırmaspor - İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül Stadı)

19.00 | Ümraniyespor - Mardin 1969 Spor (Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı)

19.00 | Sivasspor - Esenler Erokspor (4 Eylül Stadı)

21.30 | Antalyaspor - Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Corendon Airlines Park Antalya Stadı)

9 Ağustos Pazar:

19.00 | Alagöz Holding Iğdır FK - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Aktepe Stadı)

19.00 | SMS Grup Sarıyer - Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş Stadı)

21.30 | Vanspor - Kayserispor (Spor Toto Akhisar Stadı)

21.30 | Bodrum FK - Bursaspor (Bodrum İlçe Stadı)

10 Ağustos Pazartesi:

21.30 | Pendikspor - Batman Petrolspor (Pendik Stadı)