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Spor TFF duyurdu! Süper Lig'de 2. ve 3. hafta programları belli oldu
Spor

TFF duyurdu! Süper Lig'de 2. ve 3. hafta programları belli oldu

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TFF duyurdu! Süper Lig'de 2. ve 3. hafta programları belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2. ve 3. haftanın maç programı açıklandı. 2. haftanın açılış maçı 21 Ağustos Cuma günü Erzurumspor FK-Galatasaray arasında oynanacak. 2. haftanın açılış maçında ise Gençlerbirliği-Erzurumspor FK, arasında 28 Ağustos Cuma günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu oynaması ve UEFA tarafından müsabaka takvimlerinde değişiklik yapılması durumunda 2. haftaki Corendon Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesinin günü, 22 Ağustos Cumartesi olarak değiştirilecek.

Ligde 2. ve 3. hafta maçlarının programı şöyle:

2. HAFTA

21 Ağustos Cuma:

21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

22 Ağustos Cumartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

19.00 Çorum FK-Kasımpaşa (Çorum Şehir)

21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)

23 Ağustos Pazar:

19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir (Papara Park)

21.30 Göztepe-Gençlerbirliği (Isonem Park Gürsel Aksel)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

24 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)

3. HAFTA

28 Ağustos Cuma:

21.30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

29 Ağustos Cumartesi:

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

21.30 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

30 Ağustos Pazar:

19.00 Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 İstanbul Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

31 Ağustos Pazartesi:

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Diyarbakır)

21.30 Beşiktaş-Çorum FK (Tüpraş)

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