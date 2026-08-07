TFF duyurdu! Süper Lig'de 2. ve 3. hafta programları belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de 2. ve 3. haftanın maç programı açıklandı. 2. haftanın açılış maçı 21 Ağustos Cuma günü Erzurumspor FK-Galatasaray arasında oynanacak. 2. haftanın açılış maçında ise Gençlerbirliği-Erzurumspor FK, arasında 28 Ağustos Cuma günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu oynaması ve UEFA tarafından müsabaka takvimlerinde değişiklik yapılması durumunda 2. haftaki Corendon Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesinin günü, 22 Ağustos Cumartesi olarak değiştirilecek.
Ligde 2. ve 3. hafta maçlarının programı şöyle:
2. HAFTA
21 Ağustos Cuma:
21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)
22 Ağustos Cumartesi:
19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)
19.00 Çorum FK-Kasımpaşa (Çorum Şehir)
21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)
23 Ağustos Pazar:
19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir (Papara Park)
21.30 Göztepe-Gençlerbirliği (Isonem Park Gürsel Aksel)
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
24 Ağustos Pazartesi:
21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)
3. HAFTA
28 Ağustos Cuma:
21.30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)
29 Ağustos Cumartesi:
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)
21.30 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)
30 Ağustos Pazar:
19.00 Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.30 İstanbul Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
21.30 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
31 Ağustos Pazartesi:
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Diyarbakır)
21.30 Beşiktaş-Çorum FK (Tüpraş)