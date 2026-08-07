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Gündem Yılmaz Özdil, Özgür Özel'i fena eleştirdi: 103 yıllık partiyi mahvedip böldüler! Kahrımızdan kanser olacağız
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Yılmaz Özdil, Özgür Özel'i fena eleştirdi: 103 yıllık partiyi mahvedip böldüler! Kahrımızdan kanser olacağız

Yeniakit Publisher
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Gazeteci Yılmaz Özdil, yayımladığı videoda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasını hatırlatan Özdil, Özel'in geçmişte Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e verdiği desteği gündeme getirerek, "İşte bu tür kepazelikler yüzünden eleştiriyorum." dedi.

Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yayımladığı değerlendirmede, CHP yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Özdil, kendisine yöneltilen eleştirilere şu sözlerle cevap verdi:

"Şimdi bana hâlâ diyorlar ki; 'Özgür Özel'i niye eleştiriyorsun?' İşte bu tür kepazelikler yüzünden eleştiriyorum."

"Bunlar gizli saklı değildi"

İzmir'in Menderes ilçesinde yürütülen rüşvet soruşturmasına değinen Özdil, soruşturmada adı geçen Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar gizli saklı değildi kardeşim. Bu şimdi 'aşkım, bebeğim, yürüyen parayım' falanla gündeme gelen Menderes Belediye Başkanı."

Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçmişte İlkay Çiçek'e açık destek verdiğini de öne sürdü.

"Bizzat kendisinin seçtiğini söyledi"

Özdil, konuşmasının devamında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özgür Özel, bizzat kendisinin seçtiğini söyledi. Yetmedi, Yılmaz Büyükerşen'i de İlkay'ın en büyük destekçisi olarak gösterdi."

"Bakıyoruz şimdi İzmir'e"

Özgür Özel'in geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatan Özdil, şu ifadeleri kullandı:

"'CHP'deki değişimi görmek isteyenlerin İzmir'e bakması yeterli' diyordu. E, bakıyoruz şimdi İzmir'e. Görüyoruz değişimi."

"103 yıllık partiyi mahvettiler"

Videonun ilerleyen bölümünde CHP'nin geldiği noktaya ilişkin sert eleştirilerde bulunan Özdil, parti yönetimine tepki göstererek şunları söyledi:

"103 yıllık partiyi mahvedip böldüler. Kahrımızdan kanser olacağız."

Özdil'in açıklamaları sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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Yorumlar

Laedri

Yılmaz üzüldüğün şeye bak ilk secimde hepsi bir Yerde birleşir .karşı çıktıkları başkanlık sistemi iki turlu seçimde hapsini ikinci turda kardeş yapar

Tuğrul

Bu kadar kepazeliklere şahit olduğunuz halde neden bu güruhu destek olmaya devam edersiniz?
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