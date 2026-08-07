İmamoğlu'na oy vermişti! Bakın şimdi ne diyor?
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Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, daha önce Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini belirterek bugün bu tercihinden pişman olduğunu söyledi. Röportajda, "AK Parti'ye ders vermek için İmamoğlu'na oy verdim." diyen vatandaşın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.
Sokak röportajında konuşan vatandaş, geçmiş seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini belirterek tercihini şu sözlerle anlattı:
"Ben AK Parti'ye ders vermek için İmamoğlu'na oy verdim."
"Şu an pişmanım"
Röportajın devamında önceki tercihinden pişman olduğunu söyleyen vatandaş, bugün aynı kararı vermeyeceğini ifade etti.
Konuşmasında, eleştirilerinin bulunduğunu ancak mevcut değerlendirmesinin değiştiğini belirten vatandaş, şu ifadeleri kullandı:
"Aslında çoğu seçmen AK Parti'ye bir şekilde geri dönecek."
"AK Parti'ye oy vereceğim"
Vatandaş, bugün seçim olsa tercihini AK Parti'den yana kullanacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini söyledi.
Röportajın sosyal medyada paylaşılmasının ardından görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı.
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