  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devletin değil ihanetin safında yer almışlar! Çavuşlar ‘AHBAP’ı ihya etmiş Gözaltı listesindeydiler! Bülent Tezcan’ın damadı ve kızı İngiltere’de çıktı! Barış ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesinin yol haritası! Kazanan Türkiye olacak Yılmaz Özdil, Özgür Özel'i fena eleştirdi: 103 yıllık partiyi mahvedip böldüler! Kahrımızdan kanser olacağız Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde CHP’li gazeteci Yavuz YP önüne gidip Özel’e sordu! “Tuttuğunuz bu binanın kirasını kim ödedi?” İmamoğlu'na oy vermişti! Bakın şimdi ne diyor? Deniz Zeyrek adlı gazeteci uyuşturucu testine tepki gösterdi! "Saçından bir tutam alayım da bakayım..." sözleri tartışma çıkardı Prof. Lena Salaymeh: Türkiye, yeni sömürgeciliğin ilk örneklerinden biriydi 'Mezhepleri ve hadisleri inkar etmenin sonu mürtetliktir!'
Ekonomi Küresel tedarik zinciri kördüğüm! Gıda fiyatlarında korkutan rakam
Ekonomi

Küresel tedarik zinciri kördüğüm! Gıda fiyatlarında korkutan rakam

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Küresel tedarik zinciri kördüğüm! Gıda fiyatlarında korkutan rakam

Jeopolitik gerilimlerin tedarik zincirinde oluşturduğu aksaklıklar ile artan sıcaklıkların tarımsal üretimi olumsuz etkilemesi, küresel gıda fiyatlarını son 3,5 yılın en yüksek seviyesine taşıdı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), uluslararası gıda fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği FAO Gıda Fiyat Endeksi temmuz verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel gıda fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,6 artışla temmuzda 131,1 puana yükseldi. Tahıl, şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artışlar, et ve süt ürünleri fiyatlarındaki kısmi gerilemeyle dengelense de küresel gıda fiyatları temmuzda 131,1 puanla Ocak 2023'ten beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Öte yandan, gıda fiyatları, Mart 2022'de görülen tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 18,2 altında seyrediyor.

Tahıl Fiyat Endeksi temmuzda önceki aya göre yüzde 3,4 ve yıllık bazda yüzde 6,9 artışla 113,8 puan oldu. Küresel buğday fiyatları aylık bazda yüzde 5,8 ve yıllık bazda yüzde 9,9 yükseldi. Karadeniz'deki ihracat akışında kesintilerin sürmesi ve ihracat yapısına yönelik hasarlar nedeniyle artan arz endişeleri, fiyatlardaki yükselişi tetikledi.

 

Küresel mısır fiyatları da ABD'nin bazı bölgelerinde görülen sıcak ve kurak hava koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle temmuzda aylık bazda yüzde 3,6 arttı.

Bitkisel Yağ Endeksi de aylık bazda yüzde 3,7 artışla 195,7 puan olurken Haziran 2022'den beri görülen en yüksek seviyeye çıktı. Palm ve soya yağı fiyatlarında devam eden artış, küresel bitkisel yağ fiyatlarının yüksek kalmasına neden oluyor.

Şeker Fiyat Endeksi temmuzda önceki aya göre yüzde 5,6 artarak 95 puan oldu ancak fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 daha düşük kaldı. Aylık bazdaki yükseliş Avrupa Birliği'ndeki mahsul verimlerine yönelik uzun süreli sıcak ve kurak havanın olası etkileri ile Asya'daki başlıca üretici ülkelerdeki üretim beklentilerinde El Nino koşullarının etkili olabileceğine ilişkin endişelerden kaynaklandı.

Et Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 2,8 düşüşle 127,7 puan olurken, yıllık bazda yüzde 0,8 arttı. Temmuzdaki düşüş, bu yıl et fiyatlarında görülen ilk aylık düşüş oldu.

Süt Fiyat Endeksi temmuzda önceki aya göre yüzde 0,8 ve yıllık bazda yüzde 24,8 gerileyerek 116,2 puan oldu. Süt fiyatlarında nisandan beri görülen düşüş eğilimi temmuzda da devam etti.

TPF: Uygulanan ekonomik program meyvesini veriyor! Gıdadaki fiyat düşüşü alışverişlere yansıyor
TPF: Uygulanan ekonomik program meyvesini veriyor! Gıdadaki fiyat düşüşü alışverişlere yansıyor

Ekonomi

TPF: Uygulanan ekonomik program meyvesini veriyor! Gıdadaki fiyat düşüşü alışverişlere yansıyor

Soykan ve Altaylı ifade verecek! ‘Paralı figüran’ iddiası yargıda
Soykan ve Altaylı ifade verecek! ‘Paralı figüran’ iddiası yargıda

Gündem

Soykan ve Altaylı ifade verecek! ‘Paralı figüran’ iddiası yargıda

Yetmez ama evet! Gıda denetimlerinde 250 milyon lira ceza kesildi
Yetmez ama evet! Gıda denetimlerinde 250 milyon lira ceza kesildi

Aktüel

Yetmez ama evet! Gıda denetimlerinde 250 milyon lira ceza kesildi

Aman dikkat! İsrail destekçisi Algida 'bizim usta' adında yerli görünümlü marka çıkardı!
Aman dikkat! İsrail destekçisi Algida 'bizim usta' adında yerli görünümlü marka çıkardı!

Gündem

Aman dikkat! İsrail destekçisi Algida 'bizim usta' adında yerli görünümlü marka çıkardı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23