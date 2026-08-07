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Ekonomi Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde
Ekonomi

Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde

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Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde

Kendisini Avrupa'nın lokomotif ekonomisi olarak gören Fransa, derinleşen işsizlik krizinin pençesinde. İşsizlik oranı son yılların en yüksek seviyesine çıkarken, Macron yönetiminin ekonomi ve istihdam politikaları alarm vermeye başladı.

Fransa'da iş gücü piyasasındaki zayıflama devam ediyor. Ulusal İstatistik Kurumu Insee tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki işsizlik oranı ikinci çeyrekte yüzde 8,3 seviyesine yükseldi. Bir önceki dönemde yüzde 8,1 olan oran, böylece 2020 sonlarından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Ekonomistlerin beklentisi ise işsizlik oranının yüzde 8,2 olması yönündeydi. Açıklanan rakamlar, Fransa ekonomisinde istihdam görünümünün giderek zorlaştığına işaret etti.

 

İşsizlikteki artış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilk görev döneminde elde ettiği istihdam başarısının ardından önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Macron yönetimi, daha önce işsizliğin azaltılması yönündeki ilerlemenin ardından ikinci görev süresinin sonuna kadar tam istihdam hedefini gündeme getirmişti.

Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası enerji maliyetlerinde yaşanan sert yükseliş ve İran'daki savaşın ekonomik etkileri, Fransa ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdı. Bu gelişmelerin ardından hükümetin tam istihdam hedefini gerçekleştirme planı büyük ölçüde geri plana çekildi.

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