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Aktüel

Zonguldak sahilinde tarihi sütun başlığı bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-08 16:16:16 -
Zonguldak sahilinde tarihi sütun başlığı bulundu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesi sahilinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun başlığı bulundu.

Karşıyaka sahilinde gezdikleri sırada tarihi eser olduğunu düşündükleri bir taş gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

Olay yerine gelen belediye görevlileri, yaptıkları incelemede yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki taşın, Roma dönemine ait sütun başlığı olabileceğini değerlendirdi.

Alaplı Belediyesine getirilen taşın, Ereğli Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından inceleneceği öğrenildi.

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