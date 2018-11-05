0553 313 94 23
impression

Zonguldak Belediyesinde hareketli dakikalar

Zonguldak Belediyesi'inde çalışan bir kadın, eşiyle arasındaki bir problemden dolayı, belediye binasının dördüncü katından atlamak istedi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 12:48
Zonguldak Belediyesinde hareketli dakikalar

Zonguldak’ta eşiyle arasında problem olan kadın belediyenin 4. katındaki pencereye çıkarak atlamak istedi. Kısa sürede olaya müdahale eden ekipler kadını alarak ambulansla hastaneye kaldırdı.

İddiaya göre İŞKUR aracılığıyla Zonguldak Belediyesi'nde çalışan Selma Ö., (45) eşiyle problem yaşadığı gerekçesiyle belediyenin 4 katındaki cama çıktı. Sinir krizleri geçiren Selma Ö., çıktığı pencereden aşağıya kendini atmak istedi.

Bu sırada belediye çalışanları durumu fark ederek Selma Ö.'yü ikna etmeye çalıştı. Bir taraftan da 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kadına müdahale etti.

İkna çabalarının ardından kadın; ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 12:48
  1. Zonguldak
  2. Zonguldak Belediyesi
  3. İntihar girişimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evinin bahçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli semender buldu
    1. Evinin bahçesinde nesli tükenmekte..
    2. Dünya onu konuşuyor! 14 yaşında gol attı
    3. Eskişehir'de kumar baskını! Mutfak..
    4. Televizyon ekibi kaza yaptı: 3 yaralı
    5. Eskişehir'de uyuşturucu satan 6 kişi..
    6. Katar'dan Bahreyn'e kınama! 'Bizi..
    7. Vali Mahmut Demirtaş ile kadim şehri..
    8. Zonguldak Belediyesinde hareketli..
    9. AK Parti aday başvuru şartları neler?
    10. İttifakta flaş iddia! Ortak bağımsız..
    11. Korkunç olay! Denizden 1 kadın 1 erkek..
    12. Eş başkanlar tutuklu HDP’lileri..
    13. Başkan Erdoğan: Akdeniz’i haydutlara..
    14. Fransa'dan kritik Suriye kararı!
    15. AK Parti belediye başkan aday adayları..
    16. İsrail'den Trump'a İran teşekkürü
    17. Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke..
    18. Dilma’yı aldılar Bolsonaro’yu..
    19. Adi kullanım kotası kaldırıldı mı?
    20. Saadet Partisi’nden AK Parti’ye ağır..
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı