Zona hastalığı, döküntü meydana getiren bir tür deri problemidir. Zona hastalığı, suçiçeği hastalığına neden olan Varicella zoster virüsünden kaynaklanır. Daha önce suçiçeği geçirmiş hemen her birey zona hastalığına yakalanabilir.

Zonaya iyi gelen 7 doğal besin

Sarımsak

Hindistan Cevizi Yağı

Meyan Kökü

Aloe Vera

Bal

Zerdeçallı Süt

Melisa otu

Zona bitkisel tedavisi için uzmanlar tarafından çeşitli kürlerle önerilmektedir. İşte en etkili kür…

Malzemeler

1 bardak kaynar su

5-6 adet karabaş otu

1 tutam melisa otu

Hazırlanışı

1 bardak kaynar suyun içine 5 adet karabaş otunu ve 1 tutam melisa otunu ekleyin. 7 dakika kadar demlenmesi için bekleyin. Çok uzun süre demlenmesine gerek yoktur. 7 dakika sonrasında bu karışımı süzerek için. İlk sıcaklığı geçtikten sonra akşam yemeğinden birkaç saat önce tüketin. Her tüketimde taze olarak hazırlanmasına özen gösteriniz.

Aşırı stres zona hastalığına neden oluyor

İlerleyen yaşa, beslenme bozukluklarına, strese, yorgunluğa ve diğer hastalıklara bağlı olarak zayıflayan bağışıklık sistemi harekete hazır halde bekleyen virüsleri kontrol edemez hale gelince virüsler sinir uçlarından ayrılarak vücutta içi dolu sıvı kabarcıklar meydana getirir. Zona doğrudan bulaşıcı bir hastalık olmamakla birlikte daha önce suçiçeği hastalığı geçirmemiş kişilerin suçiçeği geçirmesine neden olabilir. Zona kişide ağrıya ve azıya neden olup hayat kalitesini azaltan hastalıklar olduğu için tedavisinin hızla yapılmasında fayda vardır.

Tedavisi

Zona hastalığına neden olan temel faktörlerin bağışıklık sisteminin zayıflaması ve virüs olduğu düşünüldüğünde bağışıklık sistemini canlandıran ve virüsü etkisiz hale getiren medikal ilaçların tedavide kullanılması gerektiği sonucuna varılabilir. Aynı zamanda B12 vitamini takviyesi de vücutta oluşabilecek ağrıların giderilmesi için kullanılabilir.

“Zona bulaşıcı mıdır?” sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alır. Zona, zona hastalığı olarak bulaşmaz çünkü kendisi ikincil bir hastalıktır. Zonanın primer hastalığı su çiçeğidir. Zona, su çiçeği aşısı olmamış çocuklarda ve daha önce su çiçeği olmamış gebelerde su çiçeği hastalığına neden olur. Suçiçeği sonrası yaşamın herhangi bir döneminde ortaya çıkabilen zona hastalığı için birtakım risk faktörleri mevcuttur: 50 yaşın üzerinde olmak. AIDS ya da kanser gibi bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklardır.

Zona belirtileri nelerdir?

birçok belirti ve bulgu ortaya çıkabilir: