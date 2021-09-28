Zona hastalığı ve saç dökülmesi arttı

Dermatoloji Uzmanı Dr. Coşkun Birinci, korona virüs döneminde sık karşılaşılan cilt hastalıkları hakkında bilgi verdi. Doğru maske ve dezenfektan kullanımının önemine vurgu yapan Uz. Dr. Birinci, korona döneminde geçici saç dökülmeleri ve zona hastalığının arttığını söyledi.

OFM Antalya Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Coşkun Birinci, korona döneminde cilt hastalıklarında artış yaşandığını söyledi. Bu hastalıkların sık el yıkama, bilinçsiz dezenfektan kullanımı gibi davranışlara bağlı geliştiğini aktaran Uz. Dr. Coşkun Birinci, “Korona döneminde cilt hastalıklarında gözle görülür bir artış var. Cilt hastalığı olan, kimyasala alerjisi olan kişilerin korona döneminde şikâyetleri arttı. Maske ve dezenfektan maddelerinin içeriğinde ne var bilmiyoruz. Maske ve dezenfektanlar kişilerde alerjik etkiye neden olabilir. Kişinin cilt yapısı hastalıklara müsait ise, ciltteki gözenekler kapanıyorsa, alternatif tür hastalıklar varsa dikkat edilmeli. Egzama, Akneiform lezyonları genellikle sık görülen sorunlardır. Maske takmak normalde sorun oluşturmaz ancak cilt hastalığı olan kişilerin fırsat buldukça güvenli ortamlarda maskelerini çıkarıp yüzlerini havalandırmaları önemli. Kişilerin maske, dezenfektan kullanımına çok dikkat etmesi gerekiyor. Maske ve dezenfektanları gelişigüzel kullanmamalılar. İçeriğine bakmalı, içeriğindeki kimyasalların alerjiye neden olmadığına eminseler kullanmalılar” dedi. Uz. Dr. Birinci, aşırı makyaj ve yağlı krem süren kadınlarda akne çeşitlerinin de sık görüldüğünü, yoğun makyaj kullanımı olduğunda maske kullanılmaması gerektiğini söyledi.