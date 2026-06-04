CHP’li Kadıköy, kaçak yapıdan geçilmiyor

ADEM YILMAZ İSTANBUL

Akit, sözde “Kentsel Dönüşüm” adı altında “rant yüklemesi” yapılan ve adeta “kaçak yapı cenneti” haline gelen CHP’li Kadıköy Belediyesi’ndeki usulsüzlükleri deşifre etmeyi sürdürüyor. Gazetemizin 4 Mayıs tarihli sayısında “Kadıköy’de rantsal dönüşüm rezaleti” başlığıyla gündeme getirdiği ve CHP’li Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Necipoğlu’nun daire sahibi olduğu binalarda kanuna aykırı şekilde çatılar yükseltilerek dubleks dairelere ekstra m2’ler kazandırıldığını deşifre eden haberimizin ardından benzer bir skandal patlak verdi. CHP’li Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Sennur Yıldırım Doğan’ın daire sahibi olduğu Evin Park Sitesi’nin C Blok zemin katında bulunan GillaLounge adlı mekâna ait yapının ruhsatsız olarak tamamen kaçak şekilde inşa edildiği öne sürüldü.

TUTANAK VAR İŞLEM YOK

Kadıköy’ün göbeğinde yer alan kaçak yapı, Bölge Zabıta Ekipleri tarafından 18.11.2025 tarihinde düzenlenen tutanağa şöyle yansıdı: “Bridge360 sistemi üzerinden bildirilen 193382 ve 193377 sayılı şikâyetlere itsinden yaptığımız kontrolde;

Kadıköy ilçesi, Merdivenköy Mahallesi, 3417 ada, 1 parselde bulunan Evin Park Sitesinin C Blok zemin katındaki 149 ve 150 numaralı bağımsız bölümlerin her birinin tapu kayıtlarında net 10 m² , brüt 13,75 m² olarak kayıtlı işyeri vasfında olduğu, ancak proje paftasında bu bağımsız bölümlerin ön kısmında yer alan alanların sırasıyla 108,00 m² ve 90,00 m² olarak “Tahsis alanı” şeklinde gösterildiği görülmüştür. Bu alanların ortak kullanım alanı niteliğinde olup olmadığının tespiti ve ilgili alanların proje kapsamınca yapılması konusunda çalışma ekibimizce durdurulmuştur. Şikayet konusunun mimari ve teknik açıdan incelenmesi için Yapı Kontrol Müdürlüğünce değerlendirilmesi gerekmektedir. İşbu tespit tutanağı Yapı Kontrol Müdürlüğünce ileride yapılacak yasal işlemlere esas teşkil etmek üzere tarafımızca düzenlenerek imza altına alınmıştır.”

BELEDİYE KAÇAĞA GÖZ YUMUYOR

CHP’li Kadıköy Belediyesi’ndeki kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiye göre; Bölge Zabıta Ekipleri tarafından tutanak düzenlenip Yapı Kontrol Müdürlüğüne iletilmesine rağmen Yapı Kontrol Müdürü Menekşe Perdi ve Yapı Kontrolden sorumlu Başkan Yardımcısı Başar Necipoğlu tarafından personele baskı yapılarak, kaçak yapıya yönelik yasal işlem yapılmasını engellediği ifade edildi. Bununla yetinmeyen CHP’li yönetimin, söz konusu işletmenin işyeri çalışma ruhsatı olmamasına rağmen yine Ruhsat ve Denetimden sorumlu Başkan Yardımcısı Can Günana tarafından iş yeri ruhsatı olmadan çalışmasına göz yumulduğu aktarıldı. İmar Kanununa göre para ve yıkım cezası kararları alınmaması ise belediyenin açıkça kamu zararına uğratıldığını tescilledi.