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Avrupa Avrupa'da 1,3 milyon iş risk altında Kriz AB’nin başını yiyecek
Avrupa

Avrupa'da 1,3 milyon iş risk altında Kriz AB’nin başını yiyecek

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Avrupa'da 1,3 milyon iş risk altında Kriz AB’nin başını yiyecek

ABD İran savaşının en büyük zararını AB çekiyor. Artan enerji fiyatları ve kriz şimdi de sektörel bazda sıkıntılarla daha da büyüdü. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Roxana Minzatu, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Avrupa'da özellikle enerji yoğun sektörlerde 1,3 milyon işin risk altında olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Roxana Minzatu, Brüksel'de "2026 Avrupa İlkbahar Dönem Paketi" başlıklı çalışmaya ilişkin konuştu.

AB'nin dışarıdan çok baskı gördüğü bir dönem yaşadığını ve direncini artırması gerektiğini belirten Minzatu, Orta Doğu'daki gelişmelerin Avrupa'yı derinden etkilediğini ifade etti.

Minzatu, "Avrupa'da Orta Doğu'daki savaş nedeniyle özellikle enerji yoğun sektörlerde 1,3 milyon kadar iş risk altında." dedi.

AB şirketlerinin yüzde 77'sinin yatırımların önündeki en büyük engeli beceri eksikliği olarak değerlendirdiklerine işaret eden Minzatu, insanlara yatırım yapılması, işlerin iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının korunması gerektiğini anlattı.

Minzatu, Avrupa'nın en güçlü varlığının iç pazarı, sanayisi veya teknolojisi değil insanları olduğunu belirtti.

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