Zohran Mamdani New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu
ABD'de New York Belediye Başkanlığı seçimlerinde Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani, sayılan oyların yüzde 50,6'sını alarak tarihi bir başarıya imza attı. Mamdani, AP'nin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre New York kentinin ilk Müslüman belediye başkanı unvanını alarak tarihe geçti. 34 yaşındaki Mamdani, en yakın rakibi Andrew Cuomo'ya yaklaşık 9 puan fark attı.
ABD'nin en büyük kentlerinden New York'ta yapılan belediye başkanlığı seçimleri tarihi bir sonuçla tamamlandı. Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani, rakiplerine fark atarak kentin yeni lideri oldu.
OYLARIN YÜZDE 50,6’SINI ALDI
Yerel saatle 21.00’de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 83’ü sayıldı. AP’nin açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Zohran Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,6’sını almayı başardı.
34 yaşındaki Mamdani, bu sonuçla birlikte "New York Kenti’nin ilk Müslüman belediye başkanı" unvanını alarak tarihe geçmiş oldu.
RAKİPLERİNE FARK ATTI
Mamdani, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark attı. Cuomo’nun aldığı oy yüzde 41,4’te kalırken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,3 oranında oy aldı.
"NETENYAHU GELİRSE TUTUKLATIRIM" AÇIKLAMASI GÜNDEMDEYDİ
Yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, seçim kampanyası boyunca Filistin davasına verdiği güçlü destek ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki sert söylemleriyle dikkat çekti.
Mamdani, yaptığı tartışmalı açıklamada, Netanyahu'nun şehri ziyaret etmesi halinde, Gazze'deki iddia edilen savaş suçları nedeniyle kendisini tutuklatacağını belirtmişti.
Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kararına dayanarak bu adımı atacağını savunmuştu.
ABD'DE DİĞER SEÇİM SONUÇLARI
New York'un yanı sıra diğer eyaletlerdeki önemli seçimler de sonuçlandı:
-
NEW JERSEY VALİLİK SEÇİMİ: Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill, oyların yüzde 57’sini alarak ipi göğüslerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği Cumhuriyetçi Jack Ciattarelli yüzde 42,5’te kaldı.
-
VİRGİNİA VALİLİK SEÇİMİ: Demokrat Parti adayı Abigail Spanberger, oyların yüzde 56,1’ini alarak yarışı önde bitirirken, Cumhuriyetçi Parti adayı Winsome Earle-Sears yüzde 43,7 ile sandıktan ikinci çıktı.
