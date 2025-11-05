  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yunanistan'da 'helal olsun' dedirten anlar! İsrailliler mahsur kaldı

DEAŞ’a finansman sağladı! Terör destekçisi Lafarge davası başladı

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurtdışına çıkış yasağı!

Devlet Bahçeli’den yüzüklü mesaj: Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm!

Mansur, Ekrem'i aratmıyor!

Terör devleti İsrail’in askerleri bir bir aklını kaybediyor! Öldürdükleri mazlumların ahı yakalarını bırakmıyor

Taksiciyi komalık eden İngiliz boksör davası başladı! Gözünü kaybeden taksici: Her gece bağırarak uyanıyorum

Erhürman’dan Rumlara: Türkleri yok sayamazsınız

PKK'nın kasasına yüzlerce polisle baskın: Büyük miktarda paraya el konuldu

‘Erdoğan'ı Öldür’e 572 bin lira para cezası
Dünya Zohran Mamdani New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu
Dünya

Zohran Mamdani New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zohran Mamdani New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu

ABD'de New York Belediye Başkanlığı seçimlerinde Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani, sayılan oyların yüzde 50,6'sını alarak tarihi bir başarıya imza attı. Mamdani, AP'nin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre New York kentinin ilk Müslüman belediye başkanı unvanını alarak tarihe geçti. 34 yaşındaki Mamdani, en yakın rakibi Andrew Cuomo'ya yaklaşık 9 puan fark attı.

ABD'nin en büyük kentlerinden New York'ta yapılan belediye başkanlığı seçimleri tarihi bir sonuçla tamamlandı. Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani, rakiplerine fark atarak kentin yeni lideri oldu.

OYLARIN YÜZDE 50,6’SINI ALDI

Yerel saatle 21.00’de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 83’ü sayıldı. AP’nin açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Zohran Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,6’sını almayı başardı.

34 yaşındaki Mamdani, bu sonuçla birlikte "New York Kenti’nin ilk Müslüman belediye başkanı" unvanını alarak tarihe geçmiş oldu.

RAKİPLERİNE FARK ATTI

Mamdani, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark attı. Cuomo’nun aldığı oy yüzde 41,4’te kalırken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,3 oranında oy aldı.

 

"NETENYAHU GELİRSE TUTUKLATIRIM" AÇIKLAMASI GÜNDEMDEYDİ

Yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, seçim kampanyası boyunca Filistin davasına verdiği güçlü destek ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki sert söylemleriyle dikkat çekti.

Mamdani, yaptığı tartışmalı açıklamada, Netanyahu'nun şehri ziyaret etmesi halinde, Gazze'deki iddia edilen savaş suçları nedeniyle kendisini tutuklatacağını belirtmişti.

Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kararına dayanarak bu adımı atacağını savunmuştu.

 

ABD'DE DİĞER SEÇİM SONUÇLARI

New York'un yanı sıra diğer eyaletlerdeki önemli seçimler de sonuçlandı:

  • NEW JERSEY VALİLİK SEÇİMİ: Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill, oyların yüzde 57’sini alarak ipi göğüslerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği Cumhuriyetçi Jack Ciattarelli yüzde 42,5’te kaldı.

 

  • VİRGİNİA VALİLİK SEÇİMİ: Demokrat Parti adayı Abigail Spanberger, oyların yüzde 56,1’ini alarak yarışı önde bitirirken, Cumhuriyetçi Parti adayı Winsome Earle-Sears yüzde 43,7 ile sandıktan ikinci çıktı.

 

Suudi Prens ABD'yi ziyaret edecek
Suudi Prens ABD'yi ziyaret edecek

Dünya

Suudi Prens ABD'yi ziyaret edecek

ABD’nin Gazze planı: Türkiye’ye açılan yeni bir kapı! Ocak ayında Gazze’de uluslararası güç planı
ABD’nin Gazze planı: Türkiye’ye açılan yeni bir kapı! Ocak ayında Gazze’de uluslararası güç planı

Aktüel

ABD’nin Gazze planı: Türkiye’ye açılan yeni bir kapı! Ocak ayında Gazze’de uluslararası güç planı

Trump'tan olay açıklamalar: ABD için ölüm kalım meselesi
Trump'tan olay açıklamalar: ABD için ölüm kalım meselesi

Dünya

Trump'tan olay açıklamalar: ABD için ölüm kalım meselesi

ABD’de hava sahası krizi: Uçuşlar durma noktasında
ABD’de hava sahası krizi: Uçuşlar durma noktasında

Dünya

ABD’de hava sahası krizi: Uçuşlar durma noktasında

ABD, Doğu Akdeniz'e çöküyor! Bir anlaşma daha kopardılar
ABD, Doğu Akdeniz'e çöküyor! Bir anlaşma daha kopardılar

Dünya

ABD, Doğu Akdeniz'e çöküyor! Bir anlaşma daha kopardılar

ABD'de kargo uçağı düştü
ABD'de kargo uçağı düştü

Dünya

ABD'de kargo uçağı düştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23