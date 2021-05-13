Zlatan'sız Milan gol oldu yağdı
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan, Serie A'da kalma mücadelesi veren Torino'yu deplasmanda 7-0'lık skorla yendi.
İtalya Ligi Serie A'nın 36. haftası sezonun en farklı skorlarından birine sahne oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan, Torino'yu deplasmanda 7-0 yendi.
Rebic hat-trick yaptı
Konuk ekibin gollerini Ante Rebic (3), Theo Hernandez (2), Franck Kessie (penaltıdan) ve Brahim Diaz attı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 70. dakikada oyundan alınırken, gol veya asist katkısında bulunmadı.
Milan Şampiyonlar Ligi için avantajlı
İlk 4 takımın Şampiyonlar Ligi bileti alacağı ligde, Atalanta 75 puanla 2., Milan aynı puanla 3., Napoli 73 puanla 4., Juventus ise 72 puanla 5. sırada yer alıyor.
Zlatan'sız 7 gol attılar
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Torino ise 35 puanla 16. sırada kaldı. Milan'da sakatlığı bulunan Zlatan Ibrahimovic bu karşılaşmada forma giymedi. Kırmızı-siyahlıların ayrıca 8 isabetli şutunda 7 gol bulması da dikkat çekti.