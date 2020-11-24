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Spor Zlatan Ibrahimovic’ten FIFA 21’e gönderme
Spor

Zlatan Ibrahimovic’ten FIFA 21’e gönderme

AC Milan'ın tecrübeli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, EA Sports ve FIFA 21'e göndermeli bir şekilde sosyal medyadan seslendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:20:00 -

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan FIFA oyun serisi, FIFA 21 ile özellikle Ultimate Team moduyla peşinden sürüklemeye devam ediyor.

EA Sports, oyun içinde oyuncuların yüzlerini ve isimlerini kullanmak için belli başlı lisans ve izinler almak zorunda.

Bu konuda EA Sports'a seslenen bir tweet atan Zlatan, "EA Sports'a oyunda yüzümü kullanması için kim izin verdi? Ben böyle bir izin verdiğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic'in paylaşımına Gareth Bale da destek verdi ve, FIFpro'yu etiketleyerek 'İlginç, bu nedir?' ifadelerini kullandı.

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