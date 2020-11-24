Zlatan Ibrahimovic’ten FIFA 21’e gönderme

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan FIFA oyun serisi, FIFA 21 ile özellikle Ultimate Team moduyla peşinden sürüklemeye devam ediyor.

EA Sports, oyun içinde oyuncuların yüzlerini ve isimlerini kullanmak için belli başlı lisans ve izinler almak zorunda.

Bu konuda EA Sports'a seslenen bir tweet atan Zlatan, "EA Sports'a oyunda yüzümü kullanması için kim izin verdi? Ben böyle bir izin verdiğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic'in paylaşımına Gareth Bale da destek verdi ve, FIFpro'yu etiketleyerek 'İlginç, bu nedir?' ifadelerini kullandı.