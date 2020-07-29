Zlatan İbrahimovic ve Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı galibiyeti taşıdı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 37. haftasında Milan, deplasmanda Sampdoria’yı 4-1 yendi.



Cenova’daki Luigi Ferraris Stadı’nda oynanan müsabakaya konuk ekip hızlı başladı. Milan, 4. dakikada İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic ile 1-0 öne geçti.

Mücadelede ilk yarı, konuk ekibin üstünlüğüyle tamamladı.



İkinci yarının 52. dakikasında Milan’da son dönemin formda ismi milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımı adına farkı 2’ye çıkaran golü attı: 2-0.



Bu golden 6 dakika sonra bu kez Hakan Çalhanoğlu’nun asistiyle İbrahimovic, skoru 3-0’a getirdi.



78. dakikada ev sahibi ekip, Gonzalo Maroni ile penaltı atışından yararlanamadı.



87. dakikada, Kristoffer Askildsen ile Sampdoria farkı 2’ye indirdi: 3-1.



Konuk Milan, 90+2. dakikada Rafael Leao ile skoru 4-1’e getirdi ve maçı bu skorla kazandı.



Salgın sonrası dönemde iyi bir çıkış yakalayan Milan, son 11 maçında 8. galibiyetini elde etti. Kırmızı-siyahlılar, Sampdoria'yı da yenerek puanını 63'e yükseltti ve puan tablosunda 6. sırada yer aldı.



Bu arada, takımının yükselen form grafiğinde büyük katkısı olan Hakan Çalhanoğlu, son 5 haftada 4. golünü attı.



Sampdoria ise ligde bu sezonki 20. yenilgisini alırken, 41 puanla 15. sırada kaldı.

