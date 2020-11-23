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Spor Zlatan Ibrahimovic Milan'ı yine sırtladı
Spor

Zlatan Ibrahimovic Milan'ı yine sırtladı

Milan, İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli'yi Zlatan Ibrahimovic'in golleriyle 3-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 03:02:00 -
Zlatan Ibrahimovic Milan'ı yine sırtladı

İtalya Serie A'nın 8. haftasındaki dev maçta Milan, deplasmanda Napoli ile karşı karşıya geldi. San Paolo Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan, 3-1'lik skorla Milan oldu.

Milan'da bu sezon sürekli rastladığımız gibi, yine Zlatan Ibrahimovic şov yaptı. İsveçli yıldız, 20. ve 54. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0 öne taşıdı. Napoli, 63. dakikada Mertens ile farkı 1'e indirdi ancak 65. dakikada Bakayoko'nun kırmızı kart görmesinin ardından ev sahibi ekibin umutları da büyük ölçüde kırıldı ve Milan kalan sürede kalesinde gole izin vermedi. 90+5. dakikada sahneye çıkan Norveçli Hauge de attığı golle 3-1'lik skoru belirledi.

Zlatan Ibrahimovic, Napoil'ye attığı gollerle birlikte bu sezon Serie A'da çıktığı 6. maçta 10 gole ulaşmış oldu. Öte yandan Milan, 10 yıl sonra Napoli'yi deplasmanda mağlup etmeyi başarırken, Napoli de bu sezon ilk kez 3 gol birden yedi.

Ibrahimovic sakatlandı

Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 87 dakika sahada kaldı ve yerini Krunic'e bıraktı. Maçın yıldızı Zlatan Ibrahimovic ise geçirdiği hafif sakatlık sonrasında 79. dakikada kenara alındı.

Ligde 6. galibiyetini alan ve 2 beraberlikle yenilmezlik serisini sürdürerek 20 puana yükselen Milan, liderliğini bu hafta da sürdürdü. Napoli ise son 3 maçtaki 2. yenilgisini alarak 14 puanda kaldı.

Serie A'nın 9. haftasında Milan, evinde Fiorentina ile karşılaşacakken, Napoli ise evinde Roma'yı konuk edecek.

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