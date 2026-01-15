Ziyaretçi patlaması yaşanıyor: 2025’in en iyi rotası seçildi! Dev havalimanı projesi hızlandı…

Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve canlı şehir hayatıyla son yılların en gözde destinasyonları arasına giren Vietnam, turizmde tarihi bir büyüme kaydetti. Ülke, 2024’e kıyasla turist sayısını yüzde 20,4 artırarak 21,2 milyon ziyaretçiye ulaştı. Bu artışta, 2025’in en iyi rotalarından biri seçilen Ho Chi Minh City başı çekti.

15 bin işçiyle zamanla yarış

Ho Chi Minh City’ye hizmet verecek Long Thanh Uluslararası Havalimanı inşaatında hummalı bir çalışma yürütülüyor. İlk fazın bu yıl tamamlanması hedefiyle yaklaşık 15 bin işçi gece gündüz mesai yapıyor.

Mevcut Tan Son Nhat Havalimanı’ndaki yoğunluğu azaltması planlanan ilk aşama; bir pist ve yıllık 25 milyon yolcu kapasiteli modern bir terminali kapsıyor.

Küresel aktarma merkezi olacak

Vietnam hükümeti tarafından “oyun değiştirici” olarak tanımlanan projenin toplam maliyeti 18,7 milyar dolar olarak açıklandı. Havalimanının, 2050 yılında üçüncü fazın tamamlanmasıyla birlikte yıllık 100 milyon yolcu kapasitesine ulaşarak Asya’nın en büyük küresel aktarma merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

Havalimanından şehre yüksek hızlı tren

Turistlerin şehir merkezine hızlı ve konforlu ulaşımı için 40 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı da projeye dahil edildi. Saatte 120 kilometre hız yapacak trenler, 20 istasyonda hizmet verecek ve havalimanı–şehir merkezi arasındaki ulaşımı dakikalara indirecek.

Dünyanın en iyi 25 rotası arasında

Vietnam’ın turizmdeki yükselişi, uluslararası otoritelerin de dikkatini çekti. Dünyaca ünlü yaşam tarzı dergisi Condé Nast Traveler, Ho Chi Minh City’yi “2025’te Ziyaret Edilmesi Gereken En İyi 25 Yer” listesine dahil etti. Uzmanlara göre dev havalimanı yatırımı, kentin küresel cazibesini daha da artıracak.