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Ziyaret turu başlıyor! İşte Başkan yardımcısının ilk durağı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ilk yurt dışı ziyaretini 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) düzenleyeceği öğrenildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:30
Ziyaret turu başlıyor! İşte Başkan yardımcısının ilk durağı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcılığına atanması sonrasında Fuat Oktay, ilk yurt dışı ziyaretini yarın KKTC'ye yapacak.

Başkent Lefkoşa'daki tören ve etkinliklere katılacak Oktay, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü kutlamalarında Başkan Erdoğan'ı temsil edecek.

Fuat Oktay, Kıbrıs'ta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ve KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile ayrı ayrı görüşecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaretinde AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ da eşlik edecek.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 13:30
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