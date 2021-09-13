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Siyaset Ziya Selçuk'un yeni imajı dikkat çekti! Görenler tanımakta zorlandı
Siyaset

Ziya Selçuk'un yeni imajı dikkat çekti! Görenler tanımakta zorlandı

Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda imaj değişikliğine gittiği dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 11:25:00 -
Ziya Selçuk'un yeni imajı dikkat çekti! Görenler tanımakta zorlandı

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından milyonların alışık olmadığı bir paylaşımda bulundu.

3 yıldır sürdürdüğü bakanlık görevinden affını isteyen Selçuk, kendisini bekleyen projeleri ve okumaları olduğunu ifade etmişti.

Uzun bir aranın ardından fotoğraf paylaşan Selçuk'un yeni imajı dikkatleri çekti.

Son halini paylaştı

Sinek kaydı tıraşına ara veren Selçuk, son halini Instagram hesabından paylaştı.

Sakal ve bıyık bırakan Ziya Selçuk'un yeni haline kısa sürede beğeni yağarken, bazı öğrenciler şaşkınlıklarını dile getirdi.

Öğretmen hep öğretmendir

Fotoğrafın altına not düşen Selçuk, "Yoğun bir temponun içinden çıkınca insanlar 'Hoca, şimdi uzun uzun dinlenirsin herhalde' dediler. Aksine, daha çok çalışacağım dedim, ki şimdi tam da bu noktadayım. Derdim yine eğitim, derdim yine çocuklar, yine öğretmenler, yine aileler; çabam aynı çaba, kalem aynı kalem, tek fark kravat ve takım elbiseyle aramızın açılmış olması. Yoksa herkes bilir, öğretmen hep öğretmendir, okuldan çıkıp eve de gitse, emekli de olsa yine öğretmendir, nereye giderse gitsin öğrenmeye, paylaşmaya devam eder." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Antikemalist Akpartili

Reis Erdoğan, Türkiye tarinin açık ara en başarılı lideri olarak tarihe geçmiştir! Fakat bu süreçte bir kaç tane hatası varsa, 1. Kemalist MHP ile ittifak kurmak, 2.si kemalist Z.selçuk gibi akparti ile uzak yakın ilgisi olmayan kişileri bakanlık koltuğuna getirmek! Pekcan soyisimli bakan da öyleydi! 3 sene bakanlık yaptı, ne yaptı, ne oldu, ittfak neye yaradı? kemalistleri şaha kaldırmaktan başka ne var ortada???
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Şeyh Şamil

Müslüman Türk ile ilgili tek projesi yok! Ligt yi derslere sokmaya çalıştı konulmadan önce. Bu kriptolar nasıl bakan oluyor?
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