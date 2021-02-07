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Eğitim Ziya Selçuk'tan YKS çağrısı: Hepinizi bekliyoruz
Eğitim

Ziya Selçuk'tan YKS çağrısı: Hepinizi bekliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS'ye girecek öğrencilere çağrıda bulunarak, "Öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında 'interaktif' soru çözümlerimize bekliyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 16:37:00 -
Ziya Selçuk'tan YKS çağrısı: Hepinizi bekliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencileri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "interaktif" soru çözümlerine beklediklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında 'interaktif' soru çözümlerimize bekliyoruz. Öğretmenlerimiz, https://bit.ly/3oVFr7l kanalında sınav gününe kadar sizlerle olacak. Yarın saat 15.00'te başlıyoruz." ifadesini kullandı.

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