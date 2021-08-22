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Gündem Ziya Selçuk'tan istifasının ardından ilk açıklama
Gündem

Ziya Selçuk'tan istifasının ardından ilk açıklama

Milli Eğitim eski bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, istifasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitirilmemiş kitaplar, yarım kalan yazılar, gidilmemiş yollar, keşfedilmemiş şeyler, öğrenilecek, deneyimlenecek ve uygulanacak ne çok yenilikle yeniden buluştum" ifadelerini kulllandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 21:26:00 -
Ziya Selçuk'tan istifasının ardından ilk açıklama

Milli Eğitim eski bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, istifasından sonra ilk defa sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Selçuk, "Ziya Hoca iyi mi?" sorularına, "Çokça duyuyorum, çok da mutlu oluyorum. İyiyim çok şükür. Bitirilmemiş kitaplar, yarım kalan yazılar, gidilmemiş yollar, keşfedilmemiş şeyler, öğrenilecek, deneyimlenecek ve uygulanacak ne çok yenilikle yeniden buluştum" yanıtını verdi.

10 Temmuz 2018'den beri Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan Ziya Selçuk istifa etmişti. Görevinden affını isteyen ve görevden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Selçuk'un yerine Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atanmıştı.

"Yenilikle yeniden buluştum"

Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden gelen sorulara yanıt amacıyla bir paylaşım yaptı. Selçuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziya Hoca iyi mi? Çokça duyuyorum, çok da mutlu oluyorum. İyiyim çok şükür. Bitirilmemiş kitaplar, yarım kalan yazılar, gidilmemiş yollar, keşfedilmemiş şeyler, öğrenilecek, deneyimlenecek ve uygulanacak ne çok yenilikle yeniden buluştum. Elimde kocaman bir noktalı virgül taşıyor gibiyim. Virgülden güçlü, noktadan zayıf bir yerde soluklanıyorum. Cümlenin devamını birlikte getireceğiz… Çünkü çocuklar hepimizin" ifadelerini kullandı.

 

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