  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e tepki
Komşu ülkeden Rusya'ya flaş çağrı
Taksim Camii yarın ibadete açılacak
Real Madrid'de deprem! Zidane istifa etti
Eğitim Ziya Selçuk yüz yüze eğitim sinyallerini verdi!
Eğitim

Ziya Selçuk yüz yüze eğitim sinyallerini verdi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüs (Kovid-19) döneminde ekran başında uzaktan eğitim alan milyonlarca öğrenci için telafi dersleri yapılacağını açıklamıştı. Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda telafi derslerinin yüz yüze yapılacağı sinyallerini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 14:07:00 -
Ziya Selçuk yüz yüze eğitim sinyallerini verdi!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda telafi derslerinin yüz yüze yapılacağı sinyallerini verdi.

Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Canım çocuklarım; Eğitimde telafi programımız; ekrandan uzaklaşacağımız, sosyal duygusal alanda iyileşeceğimiz ve fiziksel olarak aktif olacağımız, katılımınızın ihtiyacınıza ve isteğinize bağlı olacağı ve eğlenerek öğreneceğiniz bir program. Sevgiyle...” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezil adam! Markette gizlice kadınların fotoğraflarını çekti
Yerel

Rezil adam! Markette gizlice kadınların fotoğraflarını çekti

İzmir'in Buca ilçesinde bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken sapık, güvenlik kameraları tarafından ..
Çarpıcı öngörü: Merhum Kadir Mısıroğlu, CHP'nin geleceğini çok önceden böyle görmüş!
Gündem

Çarpıcı öngörü: Merhum Kadir Mısıroğlu, CHP'nin geleceğini çok önceden böyle görmüş!

1995 yıllarında olduğu tahmin edilen bir konferans videosunda, tarihi bilgiler veren Kadir Mısıroğlu, Kemalizm'in temsilcisi CHP'nin geleceğ..
İsrail basını, Siyonist terörünü itiraf etti
Dünya

İsrail basını, Siyonist terörünü itiraf etti

İsrail menşeli Haaretz gazetesi, Gazze'de öldürülen çocukları manşetine taşıdı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay