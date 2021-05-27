Ziya Selçuk yüz yüze eğitim sinyallerini verdi!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda telafi derslerinin yüz yüze yapılacağı sinyallerini verdi.

Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Canım çocuklarım; Eğitimde telafi programımız; ekrandan uzaklaşacağımız, sosyal duygusal alanda iyileşeceğimiz ve fiziksel olarak aktif olacağımız, katılımınızın ihtiyacınıza ve isteğinize bağlı olacağı ve eğlenerek öğreneceğiniz bir program. Sevgiyle...” ifadelerini kullandı.